Lotta alle zanzare, parte la campagna con l’uso di pasticche

Per combattere le zanzare, a Montecassiano è partita la campagna anti-larvale che consiste nell’utilizzo di pasticche a lento rilascio nelle caditoie stradali di pertinenza comunale. "Per la riuscita della campagna, però, occorre anche e soprattutto la collaborazione dei cittadini – spiega l’assessore Barbara Vecchi –, i quali dovranno seguire semplici regole di bonifica primaria e di igiene ambientale come ad esempio il non lasciare i sottovasi pieni di acqua, monitorare eventuali focolai in vasche di acqua stagnate usata per l’irrigazione di orti e giardini e utilizzare le compresse anti-larvali, con cadenza bimensile, fornite dal Comune con lo stesso criterio di distribuzione dei sacchetti per la differenziata. I cittadini dunque potranno recarsi alla nostra isola rcologica e ritirare, per ogni nucleo familiare, una confezione da otto pasticche da utilizzare da luglio a settembre secondo le indicazioni presenti sulla confezione".