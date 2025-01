Lotta all’immigrazione clandestina in provincia: scattano tre espulsioni

Lotta all’immigrazione clandestina, rintracciati dalle forze dell’ordine tre stranieri irregolari: per loro scatta l’espulsione. Nel corso di una serie di attività di controllo finalizzate proprio alla prevenzione dei reati e alla repressione dell’immigrazione clandestina, la questura di Macerata e il commissariato di Civitanova hanno condotto una serie di operazioni che hanno portato a rintracciare tre cittadini stranieri, nei confronti dei quali sono stati adottati provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale da parte del prefetto di Macerata, Isabella Fusiello. Una prima operazione, che è stata eseguita dagli agenti dal commissariato di polizia di Civitanova, ha portato all’espulsione di una donna albanese, clandestina. Il prefetto ha disposto il suo rimpatrio, che, dopo la convalida da parte dell’autorità giudiziaria, è stato eseguito su disposizione del questore Gianpaolo Patruno con accompagnamento della donna alla frontiera marittima di Ancona, dove, l’altro ieri, è stata imbarcata su una nave diretta in Albania. Ai giardini Diaz di Macerata, invece, è stato rintracciato un marocchino, già noto alle forze dell’ordine. Era irregolare ed è stato emesso nei suoi confronti un decreto di espulsione dal territorio nazionale. Il questore ha disposto che fosse trattenuto nel centro di permanenza per il rimpatrio di palazzo San Gervasio, per consentire il rimpatrio effettivo nel suo paese d’origine. Infine, i carabinieri di Macerata hanno rintracciato un egiziano, risultato destinatario di un provvedimento di rifiuto della protezione internazionale e inottemperante a un precedente decreto di espulsione. Il prefetto ha disposto l’espulsione dell’uomo, mentre il questore ha adottato nei suoi confronti una misura alternativa al trattenimento, con obbligo di firma, finalizzata all’effettiva esecuzione del provvedimento di espulsione. È stato anche denunciato per aver violato l’obbligo di firma. La collaborazione tra Questura, carabinieri e le altre forze di polizia continua per garantire un monitoraggio efficace del territorio, contribuendo a mantenere l’ordine e la legalità

c. m.