Lotta allo spaccio della droga Nascondeva cocaina a casa e in auto

di Paola Pagnanelli

Trovato con 30 grammi di cocaina, un uomo di Castelraimondo è finito in manette venerdì sera. Per l’accusa di spaccio, ieri ha patteggiato un anno e otto mesi ed è tornato in libertà. Da qualche tempo, i carabinieri stavano tenendo sotto controllo Michele Ubaldini, 46enne di Castelraimondo. In base ad alcuni sospetti nati con le indagini, venerdì sera l’uomo sarebbe rientrato con una scorta di sostanza stupefacente, e così la pattuglia dell’Arma ha atteso il suo ritorno verso il paese. Intorno alle 21, il suo furgone è stato intercettato dai militari a Basciano di Gagliole, lungo la strada 361, mentre procedeva in direzione di Castelraimondo. I militari hanno deciso di fermarlo, e il 46enne è sembrato subito molto nervoso. Prima ha negato di avere con sé qualche sostanza stupefacente, ma quando ha capito che sarebbe stato perquisito, dal portaoggetti del furgone ha estratto una custodia per occhiali, nella quale c’era mezzo grammo di cocaina. Tuttavia, l’uomo continuava ad apparire piuttosto preoccupato, e infatti con la perquisizione sul veicolo sono stati recuperati altri 5 involucri, da poco più di un grammo ciascuno della stessa sostanza, nascosti in un tappo di vernice nel portaoggetti dello sportello lato passeggero. A casa, i militari hanno recuperato ulteriori 25 grammi di cocaina, in due cassette metalliche. A quel punto per lui è scattato l’arresto con l’accusa di spaccio e, come disposto dal sostituto procuratore Enrico Barbieri, l’uomo è stato messo agli arresti domiciliari. Ieri in tribunale a Macerata per lui si è tenuto il processo per direttissima. Di fronte al giudice Federico Simonelli, l’avvocato difensore Laura Antonelli ha chiesto di patteggiare la pena, concordata con il pubblico ministero Raffaela Zuccarini a un anno e otto mesi di reclusione e mille euro di multa, con il beneficio della sospensione condizionale. L’imputato non aveva alcun precedente. Dopo la sentenza, il 46enne è tornato in libertà. Ubaldini in tribunale si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma a quanto sembra la vicenda sarebbe legata a un momento di difficoltà economica dell’uomo. L’arresto di venerdì sera conferma comunque l’attenzione massima da parte dei carabinieri della Compagnia di Camerino sul fronte della lotta allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti, grazie a una costante e capillare attività di controllo del territorio, finalizzata alla tutela soprattutto dei più giovani e della sicurezza pubblica.