Lotta allo spaccio e "Scuole sicure"

Criminalità di passaggio a Civitanova, particolarmente accessibile grazie alle vie di collegamento con la dorsale adriatica e con l’Umbria. Lo ha premesso il sottotenente Cristian Mucci, alla guida della Compagnia costiera. "A Civitanova e sulla costa abbiamo vissuto le stesse problematiche del resto del territorio, ad esclusione di quelle legate alla ricostruzione. Gli ottimi collegamenti viari con le altre regioni comportano molto traffico anche per quanto riguarda i reati predatori. Inoltre qui abbiamo molti ristoranti e locali notturni".

"Dobbiamo prendere misure specifiche per affrontare i problemi che via via emergono – aggiunge il comandante della Compagnia di Civitanova –. L’estate è stata ovviamente più dinamica, ma i problemi sono stati gestiti e affrontati". Tra luglio e agosto, a Civitanova ci sono stati due omicidi: quello dell’ambulante senegalese Alika Ogorchukwu, in corso Umberto I, e poi quello del tunisino Rachid Amr sul lungomare. "In un caso – ha aggiunto il colonnello Nicola Candido a proposito dell’uccisione dell’ambulante – l’omicidio era legato alla situazione complicata dell’autore, nel secondo si parla di soggetti che non erano stabili nel territorio. Per quest’ultimo poi, l’Arma ha collaborato con la polizia per individuare e fermare il responsabile del delitto. In ogni caso – ha concluso il comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri –, c’è stata una risposta pronta da parte delle forze dell’ordine".

p. p.