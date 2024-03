Lotta allo spaccio: un altro arresto. Trovato con mezzo chilo di droga dopo pedinamenti e appostamenti

Trovato con 260 grammi di cocaina, circa 350 grammi di marijuana e 25mila euro in contanti, è finito in carcere il 27enne Rrok Macaj, albanese residente in città. A fermarlo sono stati i carabinieri del Reparto operativo, con la collaborazione della sezione operativa della Compagnia carabinieri. Il giovane aveva attirato l’attenzione dei militari del Nucleo investigativo, che da diverso tempo avevano iniziato a tenerlo sotto controllo con pedinamenti e servizi di osservazione, con il sospetto che spacciasse droga. Venerdì pomeriggio dunque il 27enne è stato fermato nei pressi del campo sportivo di Villa Potenza. Con una prima perquisizione, sono stati trovati 4 grammi circa di cocaina, divisi in cinque confezioni già pronte per essere cedute. A quel punto la perquisizione è stata estesa anche in casa dell’albanese, un appartamento nel centro di Macerata. E lì sono stati trovati e sequestrati altri 260 grammi di cocaina, circa 350 grammi di marijuana, 25.400 euro in contanti, somma ritenuta il ricavato dell’attività illecita di spaccio, oltre a un bilancino elettronico di precisione e materiale vario per il confezionamento delle sostanze stupefacenti. Secondo gli inquirenti, le sostanze sequestrate avrebbero potuto fruttare circa 40mila euro nel mercato dello spaccio. Il 27enne è stato portato in carcere a Montacuto e domani, come disposto dal sostituto procuratore Francesco Carusi, per lui ci sarà l’udienza di convalida dell’arresto. Macaj sarà assistito dall’avvocato Roberta Ferracuti e al giudice Giovanni Manzoni potrà dare la sua versione, respingendo l’accusa. Ulteriori accertamenti saranno svolti dai militari del Nucleo investigativo del Reparto operativo, diretti dal colonnello Massimiliano Mengasini, per ricostruire la rete dei contatti dell’arrestato, allo scopo di delineare gli ambiti entro i quali avveniva lo spaccio, i canali di rifornimento e il giro della clientela. L’operazione conferma l’attenzione del comando provinciale dei carabinieri nel contrasto a questo specifico settore criminale. Ma a preoccupare il comando dell’Arma è soprattutto la diffusione del fenomeno trai giovani e i giovanissimi, a tutela dei quali è dedicata la massima attenzione anche attraverso specifici servizi nei pressi delle scuole, dei luoghi di aggregazione e sui mezzi di trasporto pubblico locale.