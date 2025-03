Lotta allo spreco: mercatino dell’usato e laboratorio di riparazione

Appuntamento per domenica pomeriggio nella palestra Diaz di Porto Recanati, dove andrà in scena la giornata internazionale Zero Waste con mercatini di abiti usati e dei laboratori di riuso e di riparazione degli indumenti, previsti dalle 15 fino alle 19. L’iniziativa cade in occasione della giornata internazionale rifiuti zero, proclamata dall’Onu il 30 marzo, che quest’anno sarà dedicata ai rifiuti tessili.

A organizzarla è l’associazione Zero Waste Italy in sinergia con Marche a rifiuti zero, Poliarmadio, Repair Cafè Recanati e l’amministrazione comunale di Porto Recanati. "Ogni anno, il settore dell’abbigliamento genera 92 milioni di tonnellate di rifiuti tessili, aggravando l’inquinamento, il sovraccarico delle discariche e lo spreco di risorse idriche – spiegano gli organizzatori –. Consumiamo e scartiamo vestiti a un ritmo insostenibile". Per questo motivo, domenica andranno in scena diverse attività aperte alla popolazione.

"Tra queste lo Swap party, che funzionerà così: porta con te fino a cinque capi in buono stato e puliti (non macchiati né rotti) e per ogni capo riceverai dei punti, in base alla tipologia. Con i punti ottenuti poi potrai scegliere e portare a casa uno tra gli oggetti esposti. Se non hai con te qualcosa da scambiare, ma sei comunque interessato a un capo, puoi prenderlo lasciando un’offerta libera". Oltre a ciò, non mancheranno dei laboratori di cucito.

"Come quello di riuso creativo – riprendono gli organizzatori –, dove un abito un po’ datato potrà essere impreziosito o trasformato in qualcosa di totalmente diverso. Manualità e creatività per aiutare l’ambiente. Inoltre ci saranno dei laboratori di riparazione (con le sarte del Repair Cafè Recanati e Maria Luisa Riccetti) e l’incontro informativo tenuto da Marche a Rifiuti Zero".