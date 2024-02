Lotte con bovini e cani, lo Sferisterio dimenticato

Leggi Sferisterio e pensi subito all’opera lirica. Il monumento simbolo di Macerata, infatti, è conosciuto nel mondo per la stagione lirica estiva, che vi si svolge ogni anno. È noto, però, che due secoli fa l’iniziativa di realizzare lo Sferisterio non fu determinata dall’amore per il "belcanto", bensì dalla grande passione dei maceratesi per il "pallone col bracciale", sport all’epoca in voga nello Stato Pontificio e nel resto dell’Italia centrale.

Già dalla fine del Settecento, infatti, il gioco veniva praticato a Macerata negli spiazzi a ridosso delle mura e in particolare tra Porta Mercato e Porta San Giuliano, proprio dove oggi si trova la monumentale Arena. Le vicende costruttive, che si protrassero per diversi anni, prima con varie modifiche progettuali e infine con la soluzione definitiva dell’architetto Ireneo Aleandri, portarono all’esecuzione del più monumentale sferisterio d’Italia, ma anche alla realizzazione di un’opera assai costosa, finanziata da un consorzio di privati cittadini, la cui gestione non poteva reggersi solo con il "gioco del pallone".

Fu così che sin dall’inaugurazione (5 settembre 1829) lo Sferisterio diventò teatro di spettacoli di vario genere, punto di aggregazione per tutti i maceratesi e per quanti arrivavano dai comuni vicini. Gli spettacoli che più di altri riuscivano a mobilitare la gente erano quelli circensi, ma nella prima metà dell’Ottocento prevalevano le “tauromachie“, combattimenti tra bovini o tra bovini ed altri animali. Un aspetto, questo, poco noto, che ha sorpreso anche un nostro lettore, Luigi Antonelli di Casette Verdini, artigiano in pensione, il quale tempo fa ha trovato tra vecchi giornali un manifestino della “Grande Giostra“ che si svolse allo Sferisterio il 17 settembre 1829, appena dodici giorni dopo l’inaugurazione.

Come ricordava anni fa in un suo saggio lo storico marchigiano Sergio Anselmi, le tauromachie ebbero una capillare diffusione nello Stato Pontificio fino al 1860 e in genere consistevano in battaglie tra bovini e cani addestrati ad “orecchiarli“, ossia ad afferrarli alla base dell’orecchio, fino ad immobilizzarli, il che determinava la fine del combattimento. Tra un combattimento e l’altro si svolgevano poi le “giostre“, dove i “giostratori“ si esibivano in acrobazie e in atti di coraggio, come quello di staccare una moneta o una coccarda incollata sulla fronte del bovino. La “Grande Giostra“ del 17 settembre 1829 fu la seconda a disputarsi all’interno dello Sferisterio. La prima si era svolta il giorno 9 davanti a quasi 1.500 spettatori paganti. In quella cui si riferisce il manifestino in possesso del nostro lettore il primo premio di dodici scudi se lo aggiudicò – come documentato da Arnoldo Cordoni nel volume “Macerata e lo Sferisterio“ – il proprietario di un cane di Ancona. Con giostre cavalleresche, tauromachie, spettacoli circensi, partite di pallone col bracciale, tombole ed altri intrattenimenti, nei soli primi due mesi di attività, lo Sferisterio deliziò i maceratesi con una quarantina di eventi, quasi uno al giorno. Tra spettacoli, incontri sportivi e le diverse attività artigianali, che si praticavano nei locali affittati lungo il fronte stradale (l’attuale “Corridoio Innocenziano“), per molti decenni l’Arena maceratese rimase un grande spazio polifunzionale della città. Un antesignano, possiamo dire, dei moderni stadi privati oggi presenti in grandi città europee ed americane, concepiti come infrastrutture polivalenti in grado di produrre redditi per i loro proprietari.