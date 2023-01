Lotteria Italia avara: soltanto un premio

di Paola Pagnanelli

Giusto un premio di consolazione è arrivato in provincia dalla Lotteria Italia. Tra i biglietti estratti venerdì sera infatti ce n’è uno venduto a Civitanova, da 20mila euro (si tratta della serie C 101006). Meglio è andata a Jesi, dove è stato staccato il tagliando che darà diritto al premio di 50mila euro. Per il resto, la dea bendata non è stata generosissima con la regione: dopo l’estrazione in onda su Rai Uno, durante la trasmissione "I soliti ignoti" condotta da Amadeus, sono state registrate altre vincite da 20mila euro Campofilone (A 327885), Colli al Metauro (E 026535) e Porto San Giorgio (L 329059). Il primo premio, da cinque milioni di euro, è andato a Bologna, mentre gli altri quattro premi di prima categoria, da due milioni e mezzo fino a un milione, sono andati tre a Roma e provincia, e uno a Parma. L’elenco di tutti i biglietti vincenti può essere consultato sul sito adm.gov.it. Come ricorda Agipronews, agenzia specializzata nel settore, ci sono sei mesi di tempo dalla pubblicazione nel bollettino dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per ritirare il premio. I vincitori hanno 180 giorni per presentare il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio premi di Lotterie Nazionali, o inviandolo, a rischio del possessore, all’Ufficio premi, indicandole generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). Stesso discorso per i premi ottenuti attraverso un biglietto acquistato online: in questo caso è necessario presentare un documento di identità valido, il codice fiscale e la stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente Nonostante la Lotteria Italia abbia sempre un grande successo, le vendite hanno subito una flessione nelle Marche dell’8 per cento, percentuale che sale a 9 in provincia di Macerata.