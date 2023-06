Lotteria per la Croce Verde del palio dei quartieri: primo premio a un maceratese

È andato a un maceratese il primo ricco premio della lotteria pro Croce Verde legata al palio dei “Quartieri de Citanò”. Il fortunato ha provveduto venerdì mattina al ritiro e starà già meditando, se già non lo ha fatto, su quale meta scegliere per godersi una bella vacanza. Il premio, infatti, consiste in un buono vacanza di duemila euro. L’aspetto singolare di questo colpo di fortuna sta nel fatto che il biglietto vincente, al maceratese, lo ha regalato un civitanovese. Sempre venerdì, nella sede della Croce Verde di via Moro, sono stati ritirati anche il secondo premio (un monopattino della Delta Motor e un buono spesa di 300 euro offerto della Conad di via Zavatti), il quinto (un buono spesa di 500 euro (Conad Cuore Adriatico ) e il settimo (una cena per quattro persone al ’Cotto e Mangiato’ di via Castelfidardo). Ancora da ritirare, invece, gli altri premi. Una lotteria che ha incontrato i favori di tante persone, c’è da dire infine, non solo di Civitanova ma anche dei dintorni. Sono stati infatti ben cinquemila i biglietti venduti, a testimonianza di come, di fronte alla solidarietà, la risposta dei cittadini è sempre positiva. Così come è stato alto il riscontro della manifestazione all’ippodromo Mori che mancava in città da diversi anni.

Giuliano Forani