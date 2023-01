Macerata, lotteria degli scontrini: 100mila euro vinti da una giovane coppia in un paesino

Per approfondire:

Macerata, 26 gennaio 2023 – Lotteria degli scontrini, vinti 100mila euro in un paesino del Maceratese. Baciata dalla fortuna una giovane coppia che ha da poco avuto una bambina. L’identità dei vincitori resta top secret, ma si sa che i vincitori non vivono in una delle zone terremotate.

La Lotteria degli Scontrini premia quindi nuovamente le Marche che si sono viste assegnare uno dei dieci premi nazionali che vengono estratti mensilmente e ha riguardato il codice lotteria abbinato ad uno scontrino di acquisto di generi alimentari.

Per i funzionari ADM Ufficio regione Marche è sempre piacevole ricevere i fortunati vincitori, ma la gioia e l'incredulità che hanno visto negli occhi della giovane coppia, che nei giorni scorsi si è presentata con la loro bimba di poche settimana, ha suscitato in tutti una forte emozione. La giovane mamma ha dichiarato che la loro bimba non era ancora nata nel momento del fortunato acquisto e che la comunicazione della vincita è arrivata pochi giorni dopo il lieto evento, certamente una gioia ineguagliabile ma pur sempre un segnale di fiducia.

La lotteria

Nel corso del 2022 sono stati vinti ben 45 premi relativi alla "Lotteria dei corrispettivi" per un

totale di 1.245.000 euro e l'anno nuovo, a quanto pare, è ben cominciato. I funzionari incaricati hanno provveduto a identificare la vincitrice e ad attivare la procedura per l'accredito sul conto

corrente, che avverrà entro novanta giorni dalla richiesta.La Direzione Centrale Giochi dell'Agenzia, competente per materia, perfezionata la procedura, autorizzerà l'ordinativo di

pagamento per il riversamento della vincita. Sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, all'indirizzo https://www.adm.gov.it/portale/lotteria-degli-scontrini, è

possibile consultare sia la normativa di riferimento che il calendario delle estrazioni.

ADM ha attivato un portale www.lotteriadegliscontrini.gov.it riservato a quanti scelgano di partecipare alla lotteria.