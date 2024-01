Lotteria scontrini, vinti 300mila euro

Trecentomila euro assegnati nel Maceratese grazie alla Lotteria degli scontrini, la lotteria gratuita collegata al programma "Italia cashless" messo a punto dal governo per incentivare l’uso di carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata. Il dato è stato reso noto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che, nel 2023, ha assegnato un totale di 67 premi nelle Marche (sia acquirente che esercente) per un ammontare complessivo di 1.660.000 euro. I dettagli parziali, suddivisi per territorio, includono 595mila euro per la provincia di Ancona, 300mila per Macerata, 305mila per Pesaro, 110mila per Fermo, 350mila per Ascoli.