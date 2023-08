L’Ottetto di fiati apre i ’Concerti nel chiostro’

Al via, a Civitanova, l’edizione 2023 dei ’Concerti nel chiostro’, a Sant’Agostino, nella città alta. L’apertura di stasera è affidata all’Ottetto di Fiati dell’orchestra sinfonica Rossini di Pesaro, ensemble nato all’interno della compagine orchestrale per valorizzare il repertorio scritto per questa formazione. I componenti dell’ensemble hanno all’attivo una lunga carriera in ambito cameristico e hanno vinto importanti concorsi in Italia e all’estero; inoltre, affiancano all’attività come membri stabili dell’orchestra Rossini collaborazioni con prestigiose istituzioni.