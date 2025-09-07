Lottizzazione abusiva: "Solo un malinteso. L’area non è tutelata dal vincolo paesaggistico"

Quartiere costruito senza autorizzazioni, per il Comune di Castelraimondo l’accusa è frutto di "un evidente malinteso". È quanto ha reso noto il sindaco Patrizio Leonelli (foto) in merito all’indagine svolta dai carabinieri forestali, coordinata dalla procura di Macerata. Ventinove gli indagati, tra cui due istruttori del Comune, liberi professionisti e costruttori, accusati di attività urbanistico edilizia senza autorizzazione paesaggistica e lottizzazione abusiva. "L’avviso di conclusione delle indagini è stato notificato alla fine di giugno e si tratta di un evidente malinteso" si legge in una nota diffusa dal Comune. Già dalla fine del 2023 i carabinieri avevano iniziato ad acquisire pratiche edilizie su delega della procura. Ma l’oggetto dell’inchiesta è stato reso noto solo con gli avvisi di fine indagini. L’area oggetto della lottizzazione PL7 sarebbe sottoposta al vincolo di "notevole interesse pubblico" cosiddetto "Galassino" e di conseguenza, spiega il Comune, "sarebbero state ilasciate autorizzazioni edilizie senza la preventiva e vincolante autorizzazione paesaggistica. In realtà, il decreto 74/1985, che ha istituito il vincolo, ha specificato che “da tale perimetrazione sono esclusi i centri abitati dagli strumenti urbanistici vigenti“. Il programma edificatorio del Comune di Castelraimondo vigente nel 1985 (anno di introduzione del vincolo) è stato approvato con la deliberazione del consiglio comunale del 1981, poi approvato con decreto del presidente della giunta regionale nel 1983, e ha delimitato il centro abitato del capoluogo nel quale è ricompresa senza alcun dubbio l’area di cui alla lottizzazione PL7. Quella zona rientra all’interno del centro abitato del capoluogo e, di conseguenza, non è sottoposta al vincolo. Uno dei tecnici indagati, per chiarire la circostanza, si è già sottoposto spontaneamente all’interrogatorio e ha dimostrato ai carabinieri con tanto di documenti l’infondatezza della contestazione e l’errore in cui si è incorsi. Probabilmente il malinteso è stato generato dal fatto che, nel rilasciare una delle autorizzazioni, era stato utilizzato un modulo prestampato, che prescriveva erroneamente (in realtà la casella non era barrata), l’obbligo di munirsi di preventiva autorizzazione paesaggistica quando, invece, non era necessaria: l’area non era e non è sottoposta a vincolo".