Lottizzazione ex Cecchetti e responsabilità:: "Dal Comune mai nessun permesso a costruire"

Lottizzazione ex Cecchetti, le opere di compensazione mancano perché il Comune non ha rilasciato i permessi a costruire del Piano edilizio. Dopo le contestazioni alla Civitanova 2000, dall’amministrazione inoltrate per sollecitare la realizzazione del sottopasso ferroviario, è questa la risposta della società attraverso l’avvocato Alessandra Piccinini. Nella nota inviata il 5 luglio il legale descrive amministratori e tecnici responsabili del procedimento come "ignari della documentazione in loro possesso e delle richieste pendenti di rilascio dei permessi di costruire che il Comune non ha ancora evaso e sulle quali è in gravissimo e ingiustificabile ritardo. Gravemente inadempiente è il Comune non Civitanova 2000". L’avvocato parla di "comportamenti dilatori, sproporzionati e ingiustificatamente gravosi". E’ il cuore dell’accusa, ovvero "che gli enormi e ingiustificati ritardi dell’amministrazione nel rilascio dei titoli abilitativi hanno provocato aggravio di costi e deterioramento dei materiali già acquistati, con conseguenti gravi danni dei quali l’amministrazione è responsabile in via esclusiva. Responsabilità che si aggrava se si tiene conto che il Comune era ben consapevole degli ostacoli di natura ambientale incontrati in sede di progettazione definitiva ed esecutiva e del rilevante superamento dei costi preventivati". Argomenti a cui ha già risposto Andrea Calzolaio, legale del Comune, contestando le tesi di Civitanova 2000 e ribadendo che l’amministrazione non ha ricevuto riscontro alle sollecitazioni finalizzate al completamento degli obblighi stabiliti dalla convenzione del luglio 2016, una posizione che per Civitanova 2000 è "non veritiera, pretestuosa, infondata", con la precisazione che "sia per l’aspetto archeologico e vincolistico, sia per la verifica dell’intervento sulla falda, l’Ufficio è già in possesso dei documenti di cui lamenta la mancanza ed è in grado di procedere". Emerge poi dal carteggio che Civitanova 2000 ha dato la disponibilità a valutare opere alternative che il Comune doveva indicare, fermo restando il rilascio delle licenze edilizie. In conclusione "l’amministrazione non è in condizione di diffidare alcunché, posto che la convenzione ha validità fino al 18 luglio 2026 e il termine per il completamento dei lavori non è ancora decorso, anzi non se ne sono neppure verificate le relative condizioni di decorrenza". Sempre più probabile l’ipotesi di una causa legale.

Lorena Cellini