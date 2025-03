Lottizzazione Sabatucci. Pronta la grande muraglia

Ha preso corpo la grande muraglia di via Maroncelli, un intervento di grande impatto e collegato alla realizzazione della lottizzazione Sabatucci, alle porte del quartiere di Santa Maria Apparente e della zona commerciale cittadina.

"Sono stati giorni difficili per chi abita vicino al cantiere - scrive Amedeo Regini, che vive nella zona - con vibrazioni avvertite dai residenti dentro le loro case. Ma, già dall’inizio della palizzazione della base che ha ingoiato il carico di cemento armato di molte betoniere, e dai lavori dei carpentieri, si poteva presagire che quello che si stava realizzando avrebbe avuto un impatto ambientale e paesaggistico molto negativo".

Il muro che è stato realizzato di fatto ha tagliato via una bella fetta di panorama agli edifici dei quella zona, dove è in corso un mega intervento edilizio che porterà a una nuova edificazione per un migliaio di residenti. E mentre cresce il malumore tra i residenti del quartiere, qualche giorno fa a ridosso del grande muro c’è stato un sopralluogo, presenti anche dirigenti dell’ufficio tecnico comunale e progettisti del piano di urbanizzazione della nuova lottizzazione che, negli atti della variante approvata nel 2017, prevede l’inserimento di almeno mille abitanti più 220 occupati nel commercio e nel terziario, con un maggior carico di traffico su quell’area della città stimato in 2.510 spostamenti giornalieri complessivi di auto, a cui poi si aggiungerà quello di circa 200 veicoli industriali.

Il nuovo quartiere sorgerà su un terreno di circa venti ettari e con una edilizia costituita da edifici mono e bifamiliari, lotti da 250 metri quadrati organizzati in fasce perpendicolari rispetto a via Silvio Pellico (provinciale maceratese) su cui si affacceranno anche edifici condominiali.

Nella lottizzazione Sabatucci sono inoltre previsti 13.000 metri quadrati di parcheggi e 60.000 di verde pubblico.