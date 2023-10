l’"ottobre rosa" di mogliano contro i tumori al seno

La carica dei 110 alla passeggiata di 7 chilometri sui colli moglianesi, prima iniziativa dell’Ottobre Rosa di Mogliano. Domenica ben 110 persone, complici il bel tempo e il nobile intento dell’iniziativa, hanno partecipato al percorso che si snodava su strade di campagna con partenza da piazzale Diaz (ex ospedale). In tarda mattinata è stata poi inaugurata una panchina rosa al Parco comunale. Il ricavato dell’iniziativa è stato devoluto all’associazione Le OrchiDee di Macerata. L’intento è sensibilizzare la cittadinanza sempre e in particolare in questo mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. L’iniziativa, promossa dal gruppo Runner’s Club di Mogliano, in collaborazione con il Comune e l’Unione Sportiva Acli, ha riscosso anche questa volta successo. "La camminata in rosa – ha detto il sindaco Cecilia Cesetti, presente -, giunta al quarto anno, è un appuntamento molto apprezzato e sentito. La nostra comunità vuole testimoniare vicinanza e sostegno alle persone che stanno affrontando percorsi di cura e terapie, e allo stesso tempo vuole sostenere la ricerca".