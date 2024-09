Lovotti fa volare Tolentino. Ko Montegranaro

tolentino

: Bucosse 6, Salvucci Raul 6 (42’ s.t. Mariani 6), Barilaro 6,5, Strano 6,5, Ruani 6 (19’ s.t. Manna 6), Di Biagio 6,5, Tizi 6,5 (36’ s.t. Testiccioli 6), Tortelli 6,5, Lovotti 7,5, Capezzani 6,5 (39’ p.t. Pottetti 6), Pesaresi 6,5 (49’ s.t. Tarquini s.v). A disp: Palazzo, Salvucci Matteo, Valentini, Castignani. All. Passarini 6,5.

MONTEGRANARO: Taborda 6, Iuvale 5,5, Stortini 5,5, Malavolta 6, Pagliarini 5,5, Alidori 6(36’ s.t. Scognamiglio 6), Mancini 6,5 (42’ s.t. Foresi 6), Capponi 6 (22’s.t. Tonuzi 6), Perpepaj 6, Palmieri 6 (36’ s.t. Virgili 6), Capasso 5,5 (14’ s.t. Di Matteo 6). A disp: Cannella, Pasquali, Anastasi, Armata. All. Mengo 5,5.

Arbitro: Sig. Francesco Tasso, sez. di Macerata.

Reti: Lovotti 3’ p.t., 13’ p.t.

Note: calci d’angolo: 1-4. Ammoniti: Tolentino: Ruani, Tizi. Montegranaro: Capasso. Recupero: 3’ p.t. 6’ s.t. Spettatori: 500 circa.

Prima partita ufficiale per entrambe le formazioni che si sfidano per l’andata degli ottavi di finale di Coppa Italia Eccellenza Marche.

Tolentino che parte fortissimo e passa in vantaggio al 3’ con Lovotti che sfrutta l’assist di Capezzani e insacca da due passi, non lasciando scampo a Taborda. Tolentino che è padrona del campo e trova il raddoppio ancora con il suo bomber Lovotti, questa volta con un grande inserimento, concludendo verso la porta ospite di testa sfruttando il gran cross dalla sinistra di Barilaro. Tolentino che al 34’ va vicino al tris, con il destro di Pesaresi ma stavolta il tiro finisce alto sopra i pali difesi da Taborda.

Per gli ospiti un primo tempo povero di occasioni da rete, con Bucosse quasi mai impegnato. Molto bene invece i Cremisi con unica nota negativa della prima frazione l’infortunio per Capezzani, uscito anzitempo per un problema muscolare.

Gli ospiti iniziano la ripresa con un piglio migliore rispetto al primo tempo, primo squillo al 10’ con il destro di Perpeaj a lato della porta difesa da Bucosse. Poco da segnalare però nella restante prima metà del secondo tempo con ritmi non altissimi per entrambe le formazioni dovuti ai carichi di lavoro della preparazione estiva. Gioco molto spezzettato anche negli ultimi minuti, con le squadre che hanno abbassato l’intensità rispetto ad inizio partita.

Termina con il punteggio di 2-0 l’andata degli ottavi di finale di coppa Italia Eccellenza, con la doppietta di Lovotti. Una buona prova del Tolentino che ha gestito bene la partita fin dalle prime battute, con il Montegranaro che ha sofferto nella prima frazione, provando ad accorciare le distanze con timidi tentativi nella ripresa non sufficienti però per sbloccare il tabellino.

Marco Natalini