Lovotti porta in quota il Tolentino. Matelica, debutto amaro per Ionni

1

MATELICA

0

: Bucosse, Salvucci (42’ st Stefoni), Tizi, Strano, Badiali, Tomassetti, Stricker, Tortelli (36’ st Di Biagio), Moscati, Manna (23’ st Mariani), Lovotti. All. Passarini.

MATELICA: Ginestra, Wahi (42’ st Merli), Giovannini, Mazzoni, Lucarini, Mistura, Gabrielli (32’ st Amico), Frulla, Iori, Antonioni (26’ st Bagnolo), Strupsceki. All. Ionni.

Arbitro: Tasso di Macerata.

Rete: 5’st Lovotti.

Note: ammoniti Lucarini, Lovotti, Gabrielli, Moscati, Mistura. Calci d’angolo: 4:3. Spettatori: 800 circa, recupero 2’ pt, 6’ st.

Vittoria preziosa per il Tolentino, che chiude il girone d’andata al quarto posto. Per il Matelica arriva una sconfitta alla prima del nuovo tecnico Iommi. La prima azione offensiva della partita è del Matelica, al 5’ con la conclusione di Strupsceki, attento Bucosse allunga in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo è Mistura in mischia a calciare alto da posizione favorevole. Al 36’ il Tolentino va a centimetri dalla rete del vantaggio, bella conclusione di Tizi dal limite dell’area e palo pieno colpito. Al 41’ clamorosa occasione per i cremisi: tiro di Moscati parato da Ginestra, sulla respinta Manna è il più lesto di tutti ad arrivare, ma da pochi passi calcia alto da posizione veramente favorevole.

Ripresa. Al 5’ vantaggio del Tolentino, grande gol di Lovotti che si coordina benissimo con il destro al volo dal limite dell’area e infila Ginestra. Ancora Tolentino pericoloso al 22’, tiro dai trenta metri di Stricker, bravo Ginestra a respingere. Al 28’ ancora Ginestra miracoloso a tenere a galla il Matelica, respingendo con i piedi il colpo di testa di Moscati. Succede di tutto nel recupero. Al 46’ secondo palo di giornata per Tizi, su bella conclusione di sinistro. Al 49’ Mistura compie un miracolo, immolandosi sulla linea dopo la conclusione da centrocampo di Moscati, con Ginestra che era salito in area per cercare il pareggio. Matelica che all’ultima azione della partita potrebbe pareggiare con il colpo di testa di Iori che però si infrange sulla traversa. Finisce così con la vittoria dei cremisi.

Marco Natalini