lpotesi Scientifico in via Cioci Barbi: "Scelta del tutto illogica"

di Chiara Gabrielli

"Non si fa così. È una scelta incomprensibile quella di mettere il liceo scientifico nella sede di Ragioneria in via Cioci. E non solo per questioni di buon senso legate alle strutture, ma anche perché gli insegnanti non sono burattini, non sono birilli da spostare a destra e sinistra. Sono professionisti e come tali vanno rispettati". Non usa mezzi termini Ugo Barbi, del sindacato nazionale autonomo lavoratori scuola (Snals) e Confsal (Confederazione generale sindacati autonomi lavoratori), riguardo il piano di riorganizzazione degli spazi negli istituti superiori della Provincia, tema che accende gli animi in questi giorni e fa discutere docenti e famiglie.

Tra gli obiettivi della Provincia, la riunificazione dello Scientifico, diviso in due sedi da moltissimi anni, quella principale in via Manzoni e quella a Palazzo degli Studi, in via Gramsci, nel cuore del centro storico. Il piano, ancora allo studio da parte dell’amministrazione provinciale (che sta organizzando anche incontri con i dirigenti scolastici), prevede che lo Scientifico traslochi, nella sua interezza, nella sede dell’Ite Gentili (Ragioneria) di via Cioci, unica struttura che al momento sarebbe in grado di contenere quei grandi numeri, e che Ragioneria a sua volta si sposti in via Manzoni, mentre il Linguistico Leopardi finirebbe al posto della succursale dello Scientifico (Palazzo degli Studi). Da ricordare che la sede dell’Ite ospita al momento anche diverse classi dell’artistico Cantalamessa, diviso tra tre sedi (quella principale in via Cioci, quella dell’Ite poco distante e i Salesiani in viale Don Bosco), anche questa una situazione di certo non agevole. Tornando al Galilei, servono invece spazi ulteriori e il problema è urgente: da settembre infatti si formerà una nuova classe prima (la nona), continuano a salire le iscrizioni e c’è bisogno di locali per tre o quattro classi in più. Una svolta potrebbe verificarsi se si liberassero ulteriori spazi dentro Palazzo degli Studi: la Provincia potrebbe stringersi, riducendo lo spazio per i propri uffici e mettendo così altri locali a disposizione della didattica. Al momento, però, l’ipotesi più accreditata è quella dei tre traslochi.

"Ma il liceo scientifico non può trasferirsi nella sede di Ragioneria – attacca Barbi – e non è una questione di volere o non volere, ma di buon senso, quella sarebbe una scelta incomprensibile. Intanto perché per lo Scientifico si costruirà una sede nuova, è illogico quindi che si sposti nella sede di Ragioneria in via Cioci per essere poi ri-trasferito un’altra volta a breve, e tutto questo usando soldi pubblici. Non ha alcun senso". In secondo luogo, spiega Barbi, sarebbe "una scelta illogica perché Ragioneria è dotata di laboratori informatici eccellenti, ad alta tecnologia, non può spostarsi da lì". E aggiunge: "Peraltro, non mancherebbero spazi per lo Scientifico, pensiamo alla Questura che sarà spostata dal centro o anche a Palazzo degli Studi, dove la Provincia potrebbe ridimensionare i suoi uffici. Perché invece si pensa di togliere alle scuole degli spazi che si sono create con sacrifici da parte dei vari dirigenti scolastici?".

Riguardo poi l’ipotesi del trasloco del liceo linguistico Leopardi in centro, "forse la Provincia non sa – incalza Barbi – che Classico e Linguistico hanno docenti in comune, che dovrebbero quindi correre da una parte all’altra. Come sindacato, insisto anche sul fatto che dobbiamo dare funzionalità, qualità agli studenti, e si fa, tra le altre cose, dando dignità professionale agli insegnanti, che non sono dei birilli da spostare a piacimento". La preside del Leopardi, Angela Fiorillo, si è detta pronta a fare sacrifici, ma ha specificato che di certo il trasferimento in centro del Linguistico non sarebbe comodo.