"Lu scallalettu’ apre sette serate di divertimento verace

La dodicesima edizione di ’Dialettiamoci’ riparte da dove era nata, ovvero al teatro comunale di Caldarola, domani alle 21.15. E lo fa con la Filodrammatica Piorachese, che presenta la commedia "Lu scallalettu", un adattamento da Eduardo Scarpetta di Luisella Tamagnini la quale cura anche la regia dell’opera. "La commedia in tre atti è ambientata negli anni ‘50 a Pioraco - si legge nelle note di regia -. Perseo e Argenide, marito e moglie, non fanno che litigare per i più futili motivi, ma quando il litigio è causato da uno scaldaletto, la situazione degenera e compaiono gli avvocati. A questa vicenda si intrecciano quelle di vari personaggi e il tutto termina in tribunale fino all’immancabile lieto fine". Ingresso 10 euro, ridotto 8 (loggione), abbonamento per i sette spettacoli in cartellone 60 euro. Info e prenotazioni 3357681738.