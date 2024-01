’Lu scallalettu’: commedia in tre atti ambientata a Pioraco

Al Lanciano Forum di Castelraimondo ritornerà sul palcoscenico la Filodrammatica Piorachese. E lo farà domani alle 21.15, con la commedia tratta da Eduardo Scarpetta "Lu scallalettu", testo riscritto da Luisella Tamagnini che cura anche la regia. Si tratta di una commedia in tre atti, ambientata negli anni ’50 a Pioraco. Perseo e Argenide, marito e moglie, non fanno che litigare per i più futili motivi, ma quando il litigio è causato da uno scaldaletto la situazione degenera e compaiono gli avvocati. A questa vicenda si intrecciano quelle di vari personaggi tra cui un tale, sposato, innamorato di una ballerina russa, Irina Carcioff, che cerca alloggio e mantenimento. Il tutto termina in tribunale fino all’immancabile "lieto" fine. Il tutto è organizzato dalla Compagnia Valenti, in collaborazione con il Comune di Castelraimond. Biglietti a 10 euro. Per info e prenotazioni: 3382595480 (Elisabetta Torregiani) o 3357681738 (FabioMacedoni).