"Lu vaùlle", storia di sposi e famiglie

Questa sera, alle 21.15 al teatro di Caldarola, continua la rassegna Dialettiamoci con la commedia "Lu vaùlle", scritta, diretta e interpretata da Gabriele Mancini. Sul palco "La Nuova", compagnia teatrale di Belmonte Piceno (Fermo). "Un’opera collaudata – sottolineano i promotori – che recentemente ha ottenuto gratificanti successi di pubblico e di critica e che racconta la storia legata alla "Cassa" che il giovedì precedente il matrimonio trasportava il corredo da casa della sposa a quella del nubendo sposo; la dote era una faccenda importante e non si poteva transigere su nessun particolare". "E’ la storia di una famiglia contadina degli anni ‘60 – spiega Gabriele Mancini, nella doppia veste di autore e attore – nella quale la prima figlia Diliana viene chiesta in sposa da un uomo benestante molto più vecchio di lei. I genitori dell’uomo, lui notaio, lei maestra, non sono molto felici di questo matrimonio; la famiglia di lei invece, in difficoltà nel riempire il famoso "baule" che la sposa deve portare in dote come corredo, si inventerà una macchinosa e divertente trovata pur di mandare in porto il matrimonio". Ingresso 10 euro, ridotto 8 (loggione). Info e prenotazioni 335.7681738.