Lube 2025-2026: Tre nuovi volti e focus sui giovani talenti

Salvo colpi di scena, sempre dietro l’angolo quando si parla di mercato, saranno tre i volti nuovi nella Lube 2025-2026. Continuità dunque, giustamente. Nei giorni scorsi avevamo anticipato la linea societaria e adesso la conferma giunge direttamente da Albino Massaccesi, vicepresidente biancorosso. "Credo che faremo tre operazioni in entrata – esordisce lo storico dirigente della Lube e figura di spicco dell’intero movimento nazionale –, sicuramente ci muoveremo ancora puntando su talenti giovani. Anche perché il nostro campionato inizia ad offrire meno economicamente rispetto ad esempio al Giappone o alla Turchia e non ha più alcun senso fare investimenti folli o correre dietro a giocatori già arrivati".

Con lo schiacciatore francese Duflos-Rossi, 17enne già preso, anche l’opposto sarà un baby? "Sì". Straniero immagino… "Di italiani promettenti ce ne sono pochi". Infondate pertanto le voci circa la possibile riapertura di uno spiraglio per Reggers? "Il discorso per il belga è chiuso da tempo. Non è un mistero che l’atleta ci piace, lo ritenevamo il più adatto alla nostra ricerca: abbiamo fatto un tentativo mesi fa ma Milano ha blindato il suo giocatore (sotto contratto fino al 2027, ndc)".

Giovedì abbiamo dato la notizia dell’arrivo d D’Heer. Sarà lui il centrale che sostituirà Chinenyeze (in Turchia come Lagumdzija)? "Non posso dire nulla, mi limito a rispondere che tra poco verranno ufficializzati i nomi".

Intanto ha salutato il secondo allenatore Romano Giannini. Promozione in vista per suo figlio Enrico che è già nello staff di Medei come assistente? "È un argomento non di mia competenza, vedremo. Colgo l’occasione per ringraziare Romano che ha lavorato molto bene in questi quattro anni e giustamente voleva tornare a lavorare come capo allenatore dopo averlo fatto in passato (ultima esperienza a Loreto in serie B e in precedenza a Siena in A2)".

A proposito di allenatori, che dire di Medei e di questa stagione con tre finali… "Giampaolo ha lavorato tanto, ha fatto migliorare i nostri giocatori tecnicamente e ha saputo creare proprio un bel gruppo. Si vedeva che avevano il piacere di stare insieme. È stata una annata bellissima, mai avrei pensato che ci avrebbe regalato queste emozioni, il ritorno in finale scudetto e la conquista di un trofeo dopo tre anni. E la Coppa Italia non è un trofeo da poco".

Capitolo pubblico: la Lube ha aumentato le presenze e sfiorato le tremila unità di media. Soddisfatti? "Molto. Ci siamo giovati di un gran tifo e di tanto affetto. Forse c’è anche il merito di Balaso e compagni che hanno saputo trasmettere emozioni. E, aggiungo, abbiamo riscontrato molti più spettatori giovani".