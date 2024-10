Lube, abbonamenti in regalo ai consiglieri

L’amministrazione comunale stanzia ulteriori 12.000 euro come contributo alla Lube Volley e il provvedimento è contenuto nella variazione di bilancio che questa sera verrà discussa in consiglio comunale. Da parte della società cuciniera, intanto, predisposti abbonamenti gratuiti per tutti i consiglieri comunale civitanovesi e le tessere verranno consegnate stasera in aula a ch non le ha già ritirate presso Palazzo Sforza.

Dopo le polemiche di questa estate, con i vertici della società di volley protagonisti nell’accusare la città di freddezza e irriconoscenza nei confronti della Lube Volley arrivano gesti che sembrerebbero distensivi e mirati a ricucire lo strappo. Il campionato di pallavolo della serie A maschile ha preso il via la scorsa settimana con la squadra civitanovese che si è imposta in casa sul Padova con il risultato di 3-1. Si torna in campo domenica, in trasferta, sul parquet di Milano.