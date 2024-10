Lube Academy tra sport e sociale

Al teatro comunale di Treia si è aperto il sipario sulla Lube Academy, una struttura multidisciplinare pensata per dare ai giovani dai 6 ai 16 anni non solo la possibilità di giocare a calcio o di praticare altri sport, ma anche di partecipare ad attività extrascolastiche e che si avvarrà di una nuova struttura polifunzionale. La presentazione del progetto ha visto una platea gremita: sono intervenuti Francesco Acquaroli, presidente della Regione, accompagnato dall’assessore Filippo Saltamartini, John McCourt, rettore dell’ateneo di Macerata che è anche partner dell’iniziativa, e la proprietà Lube. Il progetto Lube Academy costituisce un’idea innovativa capace di unire sport, cultura e formazione in un’unica dimensione proiettata nel futuro. È stato affidato per la parte operativa al direttore tecnico Federico Giunti, ex giocatore e allenatore del Milan, ad Alessandra Fermani, docente di Unimc, e a Rodolfo Micucci, presidente della Usd Treiese. Sono coinvolte anche Abbadiense e Aurora Treia perché nel calcio questa realtà possa diventare un’eccellenza. Inoltre la Polisportiva Usd mette a disposizione corsi e attività nelle principali discipline sportive, come pallavolo, tamburello, karate, ginnastica artistica, psicomotricità e aerial hop. Lube Academy propone attività culturali e ricreative: si spazia dai corsi di disegno e pittura al corso parola, ovvero sceneggiature, racconti e poesie scritte e condivise dagli allievi. Per i più piccini è indicato il corso formativo dove verranno lette e interpretate fiabe e leggende mentre per i più grandi c’è il corso incontro alla scoperta di culture lontane. E poi mostre e attività serali per le famiglie, corsi di inglese e di sensibilizzazione al volontariato. "Questo progetto – ha detto Fabio Giulianelli, ad del Gruppo Lube – è il modo in cui vogliamo ripagare il territorio per quanto ci ha dato. La Lube è il garante di questa nuova realtà". È poi intervenuto Luciano Sileoni, presidente del Gruppo: "dopo i tanti successi ottenuti nel mondo a livello aziendale e nel volley, abbiamo deciso di investire sui nostri figli e nipoti, per lasciare un’importante eredità alle future generazioni". Per venire incontro alle esigenze dei genitori che lavorano, durante la settimana sono a disposizione dei servizi di trasporto gli studenti, attivi dalle 14.30 alle 19. A gennaio verrà inaugurata una struttura polifunzionale, in corso di realizzazione negli spazi adiacenti la sede aziendale, dove i ragazzi potranno trascorrere il pomeriggio dividendosi tra attività ludico-ricreative e didattiche organizzate avvalendosi anche della collaborazione dell’Università di Macerata. "Uno dei ruoili – ha detto il rettore McCourt – fondamentali delle università è di stare nel territorio, sostenendo le aziende, il sociale".