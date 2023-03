Lube al Salone del mobile con l’ultimo modello green ed ecosostenibile

Ecosostenibilità, ricerca di nuovi materiali e finiture, attenzione al dettaglio, alla qualità e al design senza dimenticare la centralità dell’esperienza d’acquisto negli store certificati su tutto il territorio: in una parola "Essere Lube". Si presenta così il gruppo Lube (nella foto il presidente Luciano Sileoni) in vista della 61ª edizione del Salone del mobile 2023 di Milano. L’azienda, leader in Italia nel settore con i due brand Cucine Lube e Creo Kitchens, punta sempre di più sui modelli certificati Greenguard e rispettosi dell’ambiente e dei più alti standard qualitativi. Un connubio tra tradizione e innovazione dalla quale è nato l’ultimo modello, "Immagina Mathera" dall’anima green ed eco-sostenibile. Il mix di cariche minerali, polveri di legno e leganti resinosi alla base dell’impasto che costituisce il rivestimento dei pannelli Mathera, attribuiscono alle superfici proprietà antigraffio, antiurto e antimacchia, concentrando in un minimo spessore un elevato grado di resistenza. Sostenibilità, effetti naturali, impiego di materiali riciclati sono tra i principali megatrend di questi anni e sono i punti forza di questo nuovissimo modello della collezione Immagina di Lube. Altro modello di punta, "Unica", la cucina che è molto di più di una cucina. Uno spazio raffinato, elegante, moderno e all’avanguardia, dove i materiali green ed eco-sostenibili si affiancano ai dettagli che hanno reso Lube una garanzia nel settore del Made in Italy. Un altro modello di grande successo, della linea Creo Kitchens sta volta, è "Selma", un mix di stili e colori, con nuove finiture e nuovi abbinamenti. Rappresenta l’ambiente ideale per chi desidera un luogo accogliente e funzionale dove vivere la cucina e la propria casa in modo pratico e confortevole. Il suo design è molto attuale: linee pulite, sobrietà nei colori laccati su frassino a poro aperto, raffinatezza delle ante sagomate ad arte. "Selma" ha un’identità unica e una qualità eccellente che si nota in ogni particolare.

Gaia Gennaretti