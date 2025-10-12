Lube ancora in rodaggio,. Milano si prende la finale

Cucine Lube Civitanova 0 Allianz Milano 3

LUBE: D’heer 2, Gargiulo 5, Loeppky 11, Orduna, Bisotto (L), Balaso (L), Boninfante 1, Poriya 5, Nikolov 8, Kukartsev 1, Podrascanin, Bottolo 9, Duflos-Rossi 1, Tenorio 4. All. Medei.

ALLIANZ: Staforini (L), Recine 7, Ichino 1, Catania (L), Reggers 23, Masulovic 5, Barbanti ne, Lindqvist, Rotty 3, Benacchio ne, Kreling, Otsuka 7, Di Martino 2, Caneschi 8. All. Piazza.

Arbitri: Annese e Luciani.

Parziali: 22-25, 29-31, 20-25.

Note: durata set 30’, 39’, 28’. Totale: 1h 37’. Errori al servizio 16, ace 6, muri 2, attacco 48%, ricezione 59% (32%). Milano: errori al servizio 17, ace 4, muri 3, attacco 56%, ricezione 36% (14%). Spettatori: 1.300.

Per la prima volta al completo in un match di preseason e con pochi allenamenti in formazione tipo, al PalaTriccoli la Cucine Lube Civitanova scivola contro l’Allianz Milano in tre set (22-25, 29-31, 20-25) nella semifinale della Jesi Volley Cup 2025. I vicecampioni d’Italia dovranno accontentarsi della finalina per il terzo posto (oggi alle 15) contro la Yuasa Battery Grottazzolina, sconfitta 3-1 dalla Gas Sales Bluenergy Piacenza nella prima semifinale. Il quadrangolare targato Jesi Volley & Sport regala così un antipasto della prima di campionato tra le marchigiane (in programma lunedì 20). Tra i biancorossi è in fase di rodaggio il modulo a tre schiacciatori. L’unico in doppia cifra è Loeppky (11), mentre i meneghini, che attaccano con il 56%, si affidano sempre al top scorer Reggers per i palloni pesanti (23). La formazione civitanovese emerge al servizio (6-4 gli ace), ma fatica a muro (2-3 i block). Civitanova ha cominciato la gara con Boninfante al palleggio e a disposizione a tre schiacciatori con Loeppky, Nikolov e Bottolo, D’heer e Gargiulo al centro, Balaso libero: tutti i tre campioni del mondo azzurri in campo. "Stiamo provando un nuovo modulo, ci vuole tempo per assimilarlo e ci vuole anche tempo per trovare una forma fisica adeguata, soprattutto per noi che abbiamo giocato la finale iridata – ha commentato a fine gara Mattia Bottolo –. Abbiamo avuto delle difficoltà di squadra, ci sono delle piccole imperfezioni da sistemare per alzare il livello di gioco. In questo momento è importante fare volume e giocare assieme perché il tempo è poco".