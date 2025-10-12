Identità a tavola

Valerio Baroncini
Identità a tavola
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tentato omicidio genitoriOmicidio ModenaIncidente FerraraManifestazione BolognaMaestra 24 anniSagre
Acquista il giornale
CronacaLube ancora in rodaggio,. Milano si prende la finale
12 ott 2025
LORENZO FAVA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. Lube ancora in rodaggio,. Milano si prende la finale

Lube ancora in rodaggio,. Milano si prende la finale

Civitanova (per la prima volta al completo) sconfitta in tre set alla Jesi Volley Cup. Oggi la sfida per il terzo e quarto posto contro Grottazzolina, battuta da Piacenza.

L’esultanza dei giocatori della Lube dopo un punto messo a segno

L’esultanza dei giocatori della Lube dopo un punto messo a segno

Cucine Lube Civitanova 0 Allianz Milano 3

LUBE: D’heer 2, Gargiulo 5, Loeppky 11, Orduna, Bisotto (L), Balaso (L), Boninfante 1, Poriya 5, Nikolov 8, Kukartsev 1, Podrascanin, Bottolo 9, Duflos-Rossi 1, Tenorio 4. All. Medei.

ALLIANZ: Staforini (L), Recine 7, Ichino 1, Catania (L), Reggers 23, Masulovic 5, Barbanti ne, Lindqvist, Rotty 3, Benacchio ne, Kreling, Otsuka 7, Di Martino 2, Caneschi 8. All. Piazza.

Arbitri: Annese e Luciani.

Parziali: 22-25, 29-31, 20-25.

Note: durata set 30’, 39’, 28’. Totale: 1h 37’. Errori al servizio 16, ace 6, muri 2, attacco 48%, ricezione 59% (32%). Milano: errori al servizio 17, ace 4, muri 3, attacco 56%, ricezione 36% (14%). Spettatori: 1.300.

Per la prima volta al completo in un match di preseason e con pochi allenamenti in formazione tipo, al PalaTriccoli la Cucine Lube Civitanova scivola contro l’Allianz Milano in tre set (22-25, 29-31, 20-25) nella semifinale della Jesi Volley Cup 2025. I vicecampioni d’Italia dovranno accontentarsi della finalina per il terzo posto (oggi alle 15) contro la Yuasa Battery Grottazzolina, sconfitta 3-1 dalla Gas Sales Bluenergy Piacenza nella prima semifinale. Il quadrangolare targato Jesi Volley & Sport regala così un antipasto della prima di campionato tra le marchigiane (in programma lunedì 20). Tra i biancorossi è in fase di rodaggio il modulo a tre schiacciatori. L’unico in doppia cifra è Loeppky (11), mentre i meneghini, che attaccano con il 56%, si affidano sempre al top scorer Reggers per i palloni pesanti (23). La formazione civitanovese emerge al servizio (6-4 gli ace), ma fatica a muro (2-3 i block). Civitanova ha cominciato la gara con Boninfante al palleggio e a disposizione a tre schiacciatori con Loeppky, Nikolov e Bottolo, D’heer e Gargiulo al centro, Balaso libero: tutti i tre campioni del mondo azzurri in campo. "Stiamo provando un nuovo modulo, ci vuole tempo per assimilarlo e ci vuole anche tempo per trovare una forma fisica adeguata, soprattutto per noi che abbiamo giocato la finale iridata – ha commentato a fine gara Mattia Bottolo –. Abbiamo avuto delle difficoltà di squadra, ci sono delle piccole imperfezioni da sistemare per alzare il livello di gioco. In questo momento è importante fare volume e giocare assieme perché il tempo è poco".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata