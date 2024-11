Lube, arriva la capolista Piacenza. Podrascanin: "Sarà una battaglia"

Due allenamenti ancora, questo pomeriggio e rifinitura domani mattina, poi sarà Cucine Lube Civitanova- Gas Sales Bluenergy Piacenza. La settima giornata di SuperLega domani, ore 16 e diretta su Dazn oltre che VolleyballworldTv, porterà i biancorossi a vivere il secondo big match consecutivo, dopo la trasferta di Perugia (con ko 3-2), ecco arrivare all’Eurosuole Forum la nuova capolista in solitario. Sarà anche il primo di due test casalinghi di fila, la domenica successiva avversaria sarà Modena.

Gli emiliani... di domani giungono a Civitanova in grande spolvero essendo, come detto, leader del campionato con 17 punti, uno in più sulla Sir, 2 su Trento, 5 su Verona e 7 proprio sulla Lube. La squadra di Anastasi è imbattuta, anche se è giusto ricordare che deve ancora affrontare proprio tutte le inseguitrici sopra citate. La Lube ha sfiorato l’impresa al PalaBarton e ciò, nonostante il risultato sia stato avverso, ha infuso fiducia. Il gruppo di Medei sogna adesso un ulteriore passo in avanti e la prima vittoria da "grande". Un successo che, oltre a creare ancora più entusiasmo, aiuterebbe per la volata-quarti di Coppa Italia. Va ricordato infatti che l’8 dicembre terminerà la fase di andata di regular season e le prime 8 della classifica accederanno ai quarti della seconda competizione. Risultare tra le prime 4 garantirebbe il fattore campo per la gara secca.

Se ieri sul Carlino abbiamo dato voce al grande ex Simon, oggi parla l’omologo e coetaneo Podrascanin: domani sarà stupendo vederli uno contro l’altro provare a murare fior di attaccanti. "Piacenza è molto tosta, in grande forma, bisognerà affrontarli ultra concentrati e difendere il nostro campo. Piacenza non ha solo grandi centrali, ha campioni olimpici, campioni del mondo, sarà una battaglia. Si vede la differenza tra quando giochiamo in casa e quando fuori, a Civitanova abbiamo il sostegno dei tifosi che sono davvero il settimo uomo e speriamo di fare loro un bel regalo. Del resto abbiamo sempre fatto belle prove dopo brutte trasferte, stavolta siamo andati molto bene a Perugia e possiamo continuare a migliorarci in casa". Duelli con Piacenza ce ne sono stati parecchi ma il precedente club è scomparso dal volley nel 2018, dopo 16 stagioni nella massima serie.

L’attuale società è ripartita dalla A2 grazie all’acquisto del titolo sportivo da Aversa e subito è riuscita a risalire in SuperLega. Da allora dominio della Lube con ben 11 affermazioni, curiosamente spietata proprio a Piacenza dove ha festeggiato in tutte le 8 ultime occasioni, compreso il 2-3 della passata regular season. Al ritorno però 0-3 piacentino all’Eurosuole Forum.