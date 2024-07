Lube Dirlic vola in Cina

Ieri con la finale tra Francia e Giappone è terminata una Volleyball Nations League 2024 che venerdì aveva visto l’Italia-2, dei giovani, eliminata nei quarti dai transalpini (18 punti per Bottolo, top degli azzurri) e che precedentemente aveva fornito i verdetti più importanti, ovvero le nazionali qualificate per le prossime Olimpiadi. Nella VNL 2025 invece potrebbe e vorrebbe esserci Petar Dirlic, il nuovo opposto della Lube.

Dopo aver chiuso al secondo posto l’European Golden League da capitano della Croazia e giocatore più prolifico della kermesse (170 punti in 8 gare), il martello che la Lube ha acquistato da Milano da oggi è in Cina dove parteciperà alla Challenger Cup (dal 4 al 7 luglio), viatico per entrare appunto nella futura VNL. Imiterebbe il neo compagno e omologo Lagumdzija che un anno fa vinse la competizione con la Turchia e coach era il settempedano Alberto Giuliani. "Il secondo posto in European Golden League – ha affermato Dirlic- è un buon risultato, ciò che davvero contava era superare la semifinale e staccare il pass per la Challenger in Cina. Ovvio che la sconfitta per 3-1 con l’Ucraina nella partita decisiva non mi è andata giù perché sia con la Croazia che con i club vorrei vincere sempre, soprattutto le finali, abbiamo giocato sotto il nostro livello e questo non deve ripetersi. Dal punto di vista individuale sono consapevole di aver fatto la mia parte chiudendo il torneo da top scorer, sento la mano calda. Sono il capitano della Nazionale e voglio dare il massimo. Atteggiamento che manterrò a Civitanova. Continuo a seguire anche gli sviluppi in casa Lube e sono più convinto che mai di trovare un team equilibrato e in grado di lottare ad alti livelli. Forse siamo giovani, ma nel roster figurano atleti già abituati a vincere come Chinenyeze e Loeppky. Tra l’altro abbiamo un libero nel pieno della forma come Balaso che è una garanzia. A dispetto dell’età media nel gruppo non mancheranno qualità ed esperienza per giocarcela con tutti. Non vedo l’ora – conclude – che arrivi la possibilità di essere messi alla prova".

Andrea Scoppa