Lube, è la notte del derby. Serve una vittoria per ripartire

Quattordici anni dopo l’ultima volta, la Lube rivive un derby. Fine dell’attesa per una partita che i tifosi avevano cerchiato subito all’uscita del calendario, oggi alle 20.30 al PalaSavelli di Porto San Giorgio si gioca Grottazzolina-Civitanova. Una prima volta in A1, resa possibile dalla storica promozione dei fermani e sfida che è stata anticipata mentre era in programma l’8 dicembre come ultima di andata. La Lube però quel weekend partirà per il Brasile e per il Mondiale. È la grande festa della pallavolo marchigiana. Finora la Lube (Macerata) li ha sempre vinti e senza mai concedere un set ai cugini della regione. L’ultima volta risale al 2009-2010 e la Lube liquidò Loreto. In precedenza i biancorossi avevano affrontato e steso Falconara sia nel 2001-2002 che nel 1998-1999. Civitanova e Grottazzolina non arrivano alla sfida come avrebbero voluto. Il team di Medei a Taranto ha fatto harakiri. C’è da voltare pagina, utile che si giochi subito, tanto più che poi domenica verranno all’Eurosuole campioni d’Europa di Trento. Balaso e compagni cercano nella trasferta più vicina e col clima più amico quell’affermazione esterna finora mai centrata. Sarebbe ancor più preziosa perché la Lube è terza a pari punti con Piacenza a quota 17 (ma gli emiliani hanno un successo in più); con un blitz pieno diventerebbe di 5 lunghezze il margine su Verona e sarebbe a un passo il fattore campo nei quarti di Coppa Italia.

Grottazzolina è reduce invece dallo stop 1-3 contro Cisterna, pesante anche perché Vecchi e soci erano avanti di un set e inoltre si è fatto male il centrale Mattei. La matricola finora ha sempre perso, è fanalino di coda con appena 2 punti e oggi sogna una impresa che varrebbe doppio. Il collettivo è guidato da Massimiliano Ortenzi, coach-istituzione dato che siede sulla panchina dal 2016. Della A2 sono rimasti pochi elementi, tra gli 8 volti nuovi spiccano l’opposto Petkovic (rientrato dopo problemi fisici di inizio stagione), lo schiacciatore Antonov e il centrale Demyanenko.

Le probabili formazioni.

Yuasa Battery Grottazzolina: palleggiatore Zhukouski; opposto Petkovic; schiacciatori Antonov e Tatarov; centrali Demyanenko e Comparoni; libero Marchisio. A disposizione Marchiani, Cvanciger, Schalk, Fedrizzi, Mattei, Cubito, Vecchi. All. Ortenzi.

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore Boninfante; opposto Lagumdzija; schiacciatori Bottolo e Nikolov; centrali Podrascanin e Chinenyeze; libero Balaso. A disposizione Orduna, Dirlic, Poriya, Loeppky, Gargiulo, Davi Tenorio, Bisotto. All. Medei.