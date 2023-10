Lube, festa con Panariello e Pezzali

La verve comica di un "toscanaccio doc" come Giorgio Panariello, più le canzoni senza tempo di Max Pezzali. La convention, anzi la prima edizione di Lube Expo, tenutasi lunedì sera al Fermo Forum di Campiglione, si è chiusa con due regali graditissimi alle quasi quattromila persone che hanno riempito la struttura, tra dipendenti dell’azienda di cucine di Treia ma anche fornitori, venditori, titolari di negozi e collaboratori. Una giornata lunga, iniziata già dalla mattina e lanciata definitivamente dal discorso dell’amministratore delegato Fabio Giulianelli, parole come sempre non banali, di tenacia ma anche di ingegno e visione imprenditoriale.

"Essere Lube non significa voler essere i migliori, ma continuare a lavorare per migliorarsi", lo slogan della convention, con Giulianelli che ha indicato i punti di intervento del futuro e ha aggiunto "se mi seguirete faremo scoppiare una bomba atomica". In serata c’è stata la presentazione della squadra e gli atleti vice campioni d’Italia di pallavolo (sconfitti domenica scorsa all’esordio in campionato contro Monza) sono stati accompagnati sul palco dal fenomenale saltatore, orgoglio marchigiano dell’atletica Gianmarco Tamberi (oro olimpico e mondiale) e con lui ecco Giorgio Panariello. Il popolare attore ha fatto ridere esordendo con "parlate di centimetri e invitate me"?, quindi ha scherzato su temi legati alla società di oggi, sui giovani senza valori, sulla figura degli influencer. Ha interagito col pubblico iniziando delle canzoni e chiedendo di completarle, quindi ha terminato lo show con l’immancabile imitazione di Renato Zero.

I titoli di coda sono stati affidati a Max Pezzali. Il cantautore lombardo ha sfoderato i successi del suo ampio repertorio cominciando con "Sei un mito" ed ha emozionato tutti in oltre un’ora di esibizione. È pure riuscito a far ballare i giocatori della Lube Volley durante le canzoni più allegre.