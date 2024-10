Lube, il palas torna a riempirsi. Con Monza numeri da playoff

Una rondine non fa primavera, ma la stagione della Lube è cominciata sotto i migliori auspici per quanto riguarda le presenze all’Eurosuole Forum e il rapporto con il pubblico. Come già evidenziato, domenica il palazzetto era proprio gremito, un colpo d’occhio da playoff con ben 3.455 spettatori. Il confronto con la passata regular season e con le ultime in generale ci aiuta a capire di più e appunto fornisce sensazioni stra-positive. L’affluenza avuta contro Monza di fatto ha già eguagliato il record di presenze per un incontro di regular season della scorso torneo. Il top si era registrato contro Modena, a febbraio, con 3.467. Per intenderci, contro Perugia ci si era fermati a 3.267 e per gara5 dei quarti playoff, sempre contro Monza (anche se di mercoledì), a 3.727. Siamo solo alla seconda esibizione casalinga e avendo altri 9 incontri interni da qui al 2 marzo, il rinnovato gruppo di Medei può puntare e sognare pienoni e picchi più alti. Anche il dato dell’esordio contro Padova del resto è ultra incoraggiante. Contro la Sonepar sono venute 2.385 persone al palazzetto (anche se sul sito della Lega Pallavolo Serie A risultano 2.515, mah) mentre per il debutto 2023-2024, contro Monza, erano state 2053. E l’anno prima appena 1797. Addirittura nel 2019, quindi prima degli effetti dannosi della pandemia e con la squadra campione d’Italia e d’Europa, erano state 2.928.

Qualcuno magari ribatterà affermando "domenica erano state messe in atto collaborazioni con scuole e settori giovanili di altre società", vero, però sono state fatte spesso anche in passato. Probabilmente l’aver abbassato i prezzi dei biglietti è un fattore che sta contribuendo, ma va precisato che i numeri delle prime due partite vanno a confermare un trend che avevamo già riscontrato in primavera. Civitanova ha chiuso l’ultima fase regolare di SuperLega al 7° posto come presenze globali, in totale 28.966 spettatori con una media di 2.633 (con un solo tutto esaurito, fatto però in semifinale di Champions League contro Trento) e incrementando i dati nel girone di ritorno. Soprattutto, utilizzando i numeri di Lega, la Lube aveva avuto un notevolissimo miglioramento in confronto alla regular season 2022-2023. Allora le presenze erano state poco più di 21mila per una media appena inferiore alle 2mila ad uscita. Insomma la tendenza non si è fermata ed anzi è ripresa con più vigore? Una ulteriore riprova l’avremo tra due domeniche quando all’Eurosuole Forum arriverà Cisterna, storicamente club che calamita poco le attenzioni degli appassionati.