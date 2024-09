Lube, il ritorno di Podrascanin: "I tempi non saranno brevi"

Avevamo scritto che Podrascanin si stava allenando all’Eurosuole Forum e raccontato come il suo ritorno alla Lube fosse passato da possibile a probabilissimo per non dire sicuro, poi da mercoledì l’argomento ha avuto una inevitabile "accelerata". I circa 300 spettatori accorsi al palazzetto per il test tra Lube e Grottazzolina, ultima amichevole interna, hanno infatti visto il centrale scaldarsi con i giocatori di Medei e indossare la tenuta da allenamento di Civitanova. Insomma la Lube è uscita allo scoperto dopo la nostra anticipazione e oggi approfondiamo il tema con il direttore generale biancorosso Giuseppe Cormio, l’uomo mercato della società.

Direttore, la situazione Podrascanin dunque ha avuto sviluppi negli ultimi giorni?

"Al momento in realtà non è cambiato granché. Vero è che lui vorrebbe restare a Civitanova e vi ha portato la famiglia (iscrivendo i figli a scuola qui ndc)".

La pratica per il passaggio dalla federazione serba a quella italiana sta procedendo e volge al termine?

"Ovvio che è quello che noi ci auguriamo, ma non dipende dalla Lube. E’ una questione che sta seguendo il giocatore, noi sappiamo quello che lui ci riferisce ma temo che i tempi non siano brevi".

Podrascanin ha 37 anni, ma è ancora in grado di fare la differenza. Quasi superfluo evidenziare che sarebbe un gran colpo…

"Certamente. A livello tecnico nell’immediato e ci aiuterebbe anche in futuro nel formare la nuova squadra".

Ecco, se entra il "Potke" dovrà però uscire un centrale…

"E non è detto che dovrà essere un italiano a quel punto. Vedremo, non sarà facile fare un’operazione a mercato praticamente finito e formazioni fatte".

Podrascanin potrebbe giocare dalla 4ª di campionato?

"Vero che ha disputato l’ultima stagione a Trento, ma è pure vero che verrebbe con un nuovo status e quindi sarebbe al primo tesseramento, insomma forse potrebbe giocare subito a livello di regolamenti".

Per chiudere passiamo alla Jesi Volley Cup che si disputa tra oggi e domani. Stasera alle 20.30 la Lube (con tanto di nuove maglie ufficiali appena svelate: nero-antracite in casa, rossa fuori e quella del libero bianco/azzurra, belle le scritte Lube e Creo davanti, sul tessuto) affronterà Milano e le altre squadre sono Perugia e Tours. Un ottimo quadrangolare. Che ne pensa da jesino?

"Un torneo solo alla seconda edizione, ma già uno dei migliori in Italia durante la pre-season. C’è tutto, il PalaTriccoli, un hotel come il Federico II, tre squadre forti e una fortissima. Sarà un bel banco di prova contro Milano, in un clima già da campionato visto che avremo un centinaio di tifosi al seguito".