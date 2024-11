Lube-Itas, le parole di Laurenzano: "Balaso? Ho imparato tanto da lui"

I riflettori dell’Eurosuole Forum stanno per riaccendersi, domani dalle 18 illumineranno l’ultima partita di andata di SuperLega della Lube e un match mai banale, anzi, la super sfida ai campioni d’Europa dell’Itas Trentino. L’ultima volta era stata per il ritorno della semifinale di Champions e il successo 3-2, unico stagionale contro i gialloblù, fu purtroppo inutile per Civitanova. Stavolta l’incrocio tra i due club più titolati del nuovo millennio sarà il 100° esatto (54 vittorie per i biancorossi) e fungerà da prologo al Mondiale che dal 10 dicembre vedrà Lube e Itas rappresentare l’Italia. Trento giunge nel bunker dei biancorossi da neo capolista dopo il successo di mercoledì 3-1 su Padova, anticipando l’ultimo turno come fatto dalla Lube e al momento i gialloblù hanno 27 punti contro i 25 di Perugia. Abbiamo sentito il 2003 ma già "azzurro" Gabriele Laurenzano.

In estate poche variazioni al vostro organico. In cosa siete differenti rispetto alla scorsa stagione?

"Partiamo da un livello di consapevolezza e conoscenza fra di noi che è maggiore del passato – esordisce il forte libero – vivere questa squadra è sempre piacevole, lo spogliatoio è molto compatto".

Tutti parlano di Perugia ma Trento è lì e anzi da mercoledì siete al comando con una partita in più. Vi sentite poco considerati o magari vi piace questa situazione con meno riflettori addosso?

"Perugia ha vinto tutto nella precedente stagione e in questa ci ha già imposto due volte il ko, fra Supercoppa e campionato. È giusto che venga considerata la squadra più forte e il riferimento per tutti coloro che vogliono vincere qualcosa".

Lei ha 8 anni meno di Balaso, quali caratteristiche del gioco di Fabio vorrebbe acquisire e quanto sente vicino il sorpasso per la maglia da titolare della Nazionale?

"Durante l’estate ho avuto per la prima volta modo di conoscere Fabio e di vedere come lavora in palestra e ho capito perché è considerato una macchina. È un grande libero e un professionista molto serio che ha una cultura del lavoro altissima, ho imparato tanto da lui vivendo al suo fianco l’avventura a Parigi, ma non mi piace parlare di sorpassi o dualismi".

Ritroverete Podrascanin: vuol dire qualcosa al fresco ex?

"Sarà un piacere. Marko è stato un modello e una guida importante nelle due stagioni insieme. Non potrò mai dimenticare il muro vincente sull’ultimo punto della finale di Champions: mi ha regalato una delle emozioni più belle della mia vita".

La Lube in casa non ha mai perso. Cosa dovrete fare in meglio rispetto ad esempio a Piacenza per violare il palas?

"Sarà difficilissimo vincere a Civitanova, sono convinto che molto dipenderà dall’approccio alla gara e dalla capacità di restare compatti nei momenti di difficoltà che ci saranno".