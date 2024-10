Lube, l’emozione del baby Poriya: "In Italia c’è un livello altissimo"

Non è stato presentato ufficialmente a media e tifosi, così come Loeppky, Dirlic e ovviamente l’ultimo degli acquisti, Podrascanin, inoltre Poriya Hossein Khanzadeh non mastica tanto l’inglese, ma ieri il nuovo schiacciatore della Lube ha espresso i suoi pensieri. Anzi le sue emozioni. L’iraniano era già sceso infatti in campo al debutto in campionato nel successo su Padova, ma domenica all’Allianz Cloud di Milano è addirittura stato schierato da coach Giampaolo Medei come titolare nel sestetto biancorosso, complici le condizioni non ottimali di Eric Loeppky.

Il giovane laterale, è del 2004, si è subito scontrato con le difficoltà di un torneo duro andando in crisi in ricezione, però si è rifatto con 2 ace. Non male visto che ha giocato il primo parziale e solo un pizzico del secondo e ricordando che tutta la squadra di servizi vincenti domenica a Milano ne ha fatti la miseria di 3. L’atleta sa che ci saranno altre chance importanti nel corso dell’annata agonistica e continua a dare il massimo in palestra per farsi trovare pronto, magari avrà spazi interessanti pure tra due giorni quando la Lube riceverà la Mint Vero Volley Monza. Appuntamento alle 16 all’Eurosuole Forum e con diretta (novità in SuperLega) su Dazn. A proposito di programmazione televisiva, di ieri la comunicazione della Lega circa la variazione per Verona-Civitanova che si giocherà domenica 20. Sarà sempre trasmessa su Rai2 ma il match inizierà alle 16 e non alle 15.20.

"Ho provato una forte emozione a Milano quando sono partito titolare con la maglia della Lube – esordisce Poriya – mi sono subito reso conto del livello altissimo del campionato italiano, ma è quello che mi aspettavo. Purtroppo abbiamo sofferto e non siamo riusciti a imporci, ma siamo solo all’inizio di una stagione lunghissima e lavoriamo per migliorare giorno dopo giorno. Vogliamo rifarci con Monza domenica".

"Mi trovo in un club dalla grande storia, circondato da autentici professionisti dentro e fuori dal campo – prosegue lo schiacciatore iraniano – . Per me è un privilegio vivere tutto questo alla mia prima esperienza lontano da casa. L’ambiente e la squadra sono ideali sotto tutti i punti di vista. Spero che otterremo insieme i migliori risultati. Ci alleniamo sodo, sento di essere già cresciuto molto in due mesi. Sono felice di essere qui – conclude Poriya – faccio tesoro di questa gran bella esperienza".