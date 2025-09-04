Lube, linea verde con Duflos-Rossi: "Sono in un top club, è un sogno"

Il più giovane di tutto l’organico della Lube, il 2007 Noa Duflos-Rossi, è stato presentato ieri a media e tifosi della Lube. Il primo dei tre volti nuovi in biancorosso. È toccato a lui rompere il ghiaccio e raccontare le emozioni di queste due settimane di lavoro con i vice campioni d’Italia. Capelli lunghi ma raccolti, 198 centimetri di gioventù e talento, figlio d’arte, Duflos-Rossi ha ascoltato in italiano e risposto in inglese. A proposito, dovremo abituarci a pronunciarlo così: "Noa Duflò Rossi". "Sono molto felice di essere qui, fin da ragazzino seguivo la SuperLega – ha detto lo schiacciatore, un mese fa campione del mondo Under19 con la Francia e votato miglior atleta nel ruolo – e il vostro campionato era il sogno di mio padre, e adesso è diventato il mio. E poi gioco nella Lube, uno dei club top. Stiamo svolgendo un duro lavoro dal punto di vista fisico, la preparazione qui è più intensa e vedo che si persegue la perfezione, mentre in Francia facciamo cose più semplici. Sicuramente qui progredirò più velocemente. La famiglia? Mi ha accompagnato facendo 11 ore di auto ma è felicissima per me".

Ad introdurlo il direttore generale Giuseppe Cormio e coach Giampaolo Medei. Il dg ha fatto una vera e propria investitura sulle qualità del ragazzo: "Noa ha tutto per diventare un top player. Intanto qualcosa ce lo sta facendo già vedere in ricezione. Si tratta di uno dei giovani più interessanti a livello mondiale e non a caso avevamo tanta concorrenza. Anzi c’era pure l’ostacolo familiare se vogliamo, perché il suo ex allenatore al Toulouse è papà Patrick... Ringrazio la famiglia per la fiducia, proprio ieri la madre mi ha mandato un bellissimo messaggio scrivendo che ora è tutto nostro. Con lui continuiamo la politica sui talenti più promettenti, mi auguro che Noa possa restare qui per anni e contribuire subito a rendere questa Lube giovane una squadra rompipalle". Cormio ha anche accennato ad una nuova collaborazione che la Lube ha attivato con la federazione catalana.

Medei invece ha ricordato i confronti sempre caldi col padre quando anche lui allenava in Francia ed ha sottolineato: "Noa è un giovane già maturo. Pochi alla sua età hanno così tanta bravura tecnica in seconda linea. Noi partiremo col modulo a 3 schiacciatori, ma Duflos-Rossi credo proprio troverà spazio fin da subito. Ha detto che gli piace il beach? Beh mi auguro – ha scherzato – non stia andando questi giorni sulla spiaggia di Civitanova, perché altrimenti significherebbe che qui non sta lavorando".