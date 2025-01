Lube, Massaccesi e il mal di trasferta: "A Cisterna occasione per svoltare"

"Domenica a Cisterna dobbiamo dare continuità alle ultime gran belle prove, può essere la volta buona per vincere fuori casa". Il vicepresidente Albino Massaccesi anticipa così Cisterna-Civitanova, gara in programma tra tre giorni e valida per la 16esima giornata di SuperLega. La Lube ci arriva dopo il notevole 3-0 sfoderato ai danni dell’arrembante Verona, successivo all’importante 3-2 su Milano che ha finalmente ri-spalancato le porte della Final Four di Coppa Italia. Insomma contro una formazione che ha 15 punti in meno ed è reduce da 3 stop di fila, ci sono le premesse per sfatare il tabù esterno come afferma Massaccesi. Davvero incredibile l’abissale differenza di rendimento e punti di Balaso e compagni all’Eurosuole Forum e in trasferta. In casa chiunque è tornato a casa a testa bassa, liquidato dai ragazzi di Medei che hanno fatto 8 su 8 tra le mura amiche solo in campionato e 11 su 11 a livello stagionale. In trasferta invece, restando in SuperLega, è andato bene solo il derby di Porto San Giorgio.

Massaccesi, nella sua lunghissima esperienza, si ricorda una Lube con queste due facce?

"In effetti credo non sia mai capitato in modo così radicale".

Perchè accade?

"Non lo so. La cosa buffa è che in passato, in casa, capitavano brutte partite e scivoloni magari contro le piccole, cioè capitavano quando avevamo squadroni che poi vincevano lo Scudetto. Adesso non siamo i favoriti per il tricolore, però in casa battiamo tutti giocando una bella pallavolo. Altra cosa curiosa è che forse la miglior gara esterna l’abbiamo fatta a Perugia, quindi contro la squadra più forte di tutti. Evidentemente dobbiamo essere disinvolti per rendere di più".

Una Lube che accusa un po’ di pressione quando deve vincere?

"Forse sì, quando ha il risultato diciamo obbligato. Domenica contro Cisterna sarà un’altra riprova in tal senso".

Contro Verona che veniva da 6 gare sempre a punti una prestazione da applausi. Quando la Lube batte egregiamente non ce n’è per nessuno?

"Servizio ma non solo secondo me. Abbiamo sbagliato poco e difeso bene, di squadra e così abbiamo superato una rivale del nostro livello".

Ieri abbiamo pubblicato i dati su presenze e incassi al palazzetto, gli spettatori stanno aumentando ma i ricavi no. Cifre che avevate messo in preventivo con l’introduzione di una politica di prezzi più bassi per i tagliandi?

"Sì, è tutto in linea con le nostre aspettative. Ora per la Lube è più importante il pubblico che l’incasso. Abbiamo attuato iniziative per avvicinare i giovani, dobbiamo abbassare l’età media dei nostri fan. Si sta creando un bel legame, lo vediamo ad esempio a fine gara quando decine di ragazzi restano al palas a caccia di un selfie e i giocatori di quest’anno rimangono più volentieri, sorridenti, c’è un rapporto più diretto".