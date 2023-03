"Lube, oggi serve il palas pieno. Io ci sarò"

di Andrea Scoppa

Ci sarà anche il primo cittadino di Civitanova, Fabrizio Ciarapica, questo pomeriggio all’Eurosuole Forum ad incitare la Lube nella terza partita della serie playoff contro Verona. Avendo perso i primi due incontri i campioni d’Italia sono già finiti spalle al muro e non hanno scelta, devono vincere gara3 per evitare un’uscita anticipata nei quarti di finale. Mercoledì in gara2 c’erano 4.000 veronesi a spingere la formazione scaligera ed oggi la Lube avrebbe proprio bisogno del sostegno di un palazzetto pieno. O comunque più vicino – nei numeri – al record stagionale di dieci giorni fa in Champions contro Ankara (3.300 presenze) piuttosto che al record negativo in post season registrato in gara1 (1.800). "Io ci sarò senz’altro – esordisce il sindaco – e mi appello agli appassionati affinché sostengano i biancorossi. Oggi il palazzetto pieno sarebbe aiuto fondamentale". L’impressione stagionale è che, con una squadra più giovane e meno pronta a vincere subito, il pubblico si sia allontanato: "La città di Civitanova è grata alla Lube Volley e il pubblico è stato presente in massa in questi anni di vittorie. Il club ci ha abituato bene, ma sarebbe troppo comodo seguirlo solo quando vince. Il sostegno serve invece di più nei momenti difficili". C’è chi dice che la squadra ha dato più a Civitanova che la città al team. Cosa risponde? "Mi sembra un confronto inopportuno. E’ chiaro che Civitanova viene da tradizioni calcistiche, ma ricordo come il palazzetto inizialmente non era pieno e le presenze siano aumentate. Proprio questa amministrazione è poi intervenuta per ampliarlo a oltre 4.000 posti". Quindi oggi sarà al palas a vedere la Lube vincere? "Noi saremo sempre al fianco della Lube, ma non mi far fare pronostici. Il precedente dell’anno scorso con Trento infonde fiducia e nello sport può accadere di tutto".