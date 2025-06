Lube, Plak a Cisterna libera l’arrivo di D’Heer. Per il centrale belga è solo questione di ore

La prima settimana di estate vera, secondo il calendario, potrebbe riservare l’ultima entrata ufficiale per quanto riguarda il mercato della Lube. Da ormai più di un mese scriviamo che D’Heer sarà un nuovo atleta biancorosso e, una mossa definita proprio negli ultimi giorni, ha eliminato gli ultimi dubbi. Per chi, non noi, ne aveva…Cisterna ha infatti annunciato l’ingaggio di Plak, centrale olandese ex Padova. Sarebbe stata un’alternativa per la Lube, ma la prima scelta era appunto D’Heer e il belga a breve diventerà il terzo acquisto nella rosa futura a disposizione di coach Medei. Ultima stagione a Taranto, ex Trento dove è stato compagno di Podrascanin, D’Heer andrà a completare il reparto dei centrali fornendo alla Lube una buonissima pedina soprattutto a muro (è stato il secondo migliore dell’ultima SuperLega nella specialità). Il suo ingaggio andrà a chiudere le operazioni di mercato. Una campagna trasferimenti decisamente meno voluminosa rispetto all’anno scorso quando addirittura furono 8 i volti nuovi. D’altronde la nuova squadra, rivoluzionata un anno fa, ha appunto dimostrato sul campo che il progetto giovane funziona già e bisognava dargli continuità. Qualche sito ha ipotizzato l’uscita di Tenorio, una partenza in prestito per dare la possibilità al baby di "farsi le ossa" come si suol dire. Una eventualità che a noi però non risulta affatto, oltretutto il giocatore stesso durante una recente chiacchierata, ci aveva ribadito la ferma intenzione di restare nel gruppo anche se ciò avrebbe potuto significare per il 2005 un’altra stagione con utilizzo piuttosto scarso. A proposito di centrali, va ricordato infine il trasferimento ora ufficiale di una vecchia gloria della Lube come Stankovic. L’ex capitano biancorosso aiuterà Grottazzolina. Una scelta di vita, perché Dragan, classe ‘85, a questo punto chiuderà con il team fermano la sua bella carriera e probabilmente rimarrà a vivere qui – dove è sempre rimasta la famiglia – seguendo l’esempio di altre ex stelle del passato in maglia Lube come Zaytsev, Juantorena o adesso lo stesso Podrascanin.

Tornando a D’Heer, la sua ufficializzazione "in fieri" seguirà quella dell’opposto Kukartasev che la Lube ha formalizzato mercoledì. L’argentino vivrà la sua prima esperienza in Italia ritrovando come avversario proprio Mendez, attuale ct della nazionale albiceleste che ha voluto Kukartsev come martello per la VNL. Trento aveva smentito con forza le voci della firma, invece ecco l’incarico al carismatico allenatore, reduce dalla Polonia con Resovia e Jastrzebski e plurititolato quando ha allenato il Sada. La Lube riavrà di fronte un "noto nemico", rivale in due finali del Mondiale, nel 2019 e nel 2021, terminate con un successo a testa.

Andrea Scoppa