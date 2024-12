Lube sfida il Karadjordje Topola: Obiettivo riscatto in Challenge Cup a Civitanova

Lube, per ricominciare e soprattutto per ritrovarsi. Ore 20.30, palazzetto l’Eurosuole a Civitanova, dopo il lungo viaggio di ritorno dal Brasile la Lube riprende i suoi impegni agonistici ufficiali ospitando il Karadjordje Topola nel match di ritorno degli ottavi di finale di Challenge Cup. Una partita simile ad una formalità, diventata una simil passeggiata dopo il netto blitz 0-3 centrato lo scorso 4 dicembre in Serbia. Il gruppo di coach Medei era arrivato alla gara di andata in gran spolvero dopo aver battuto 3-1 Trento ed invece oggi scenderà in campo reduce da una settimana a Uberlandia per il Mondiale per Club nella quale ha deluso e di sicuro la Lube ha giocato male, al di sotto dei suoi standard.

L’impegno insomma può apparire come quello giusto per recuperare qualità ed automatismi smarriti, sia a livello corale che individuale. In particolare occhi puntati sul servizio che non ha funzionato nella rassegna iridata e su due pedine: Adis Lagumdzija ed Eric Loeppky. Quest’ultimo non sembra più lui dopo la perdita del posto da titolare, con Medei che gli preferisce Bottolo e Nikolov. Vedremo se in mezzo si andrà con Gargiulo o se tornerà in campo la chioccia Podrascanin, non impiegato il 4 dicembre così come Nikolov. Per sbrigare la pratica, va ricordato, oggi ai biancorossi sarà sufficiente conquistare due set. La sfida non godrà di una diretta televisiva, per chi non potrà recarsi al palas, non rimarrà che Radio Arancia oltre agli aggiornamenti sui canali social della Lube.

I serbi si presenteranno con una novità rispetto all’andata perchè hanno ingaggiato l’opposto montenegrino Milutin Pavicevic. A Topola il sestetto schierato dal tecnico Neven Majstorovic, è stato composto da Sormaz in cabina di regia e Macesic bocca da fuoco (poi sostituito dallo statunitense Steele che aveva fatto benino ma ha lasciato la squadra). Bekric e Bosnjak in banda, Radovic e Vemic al centro, Milovic libero. Il Topola aveva raggiunto Civitanova negli ottavi dopo aver eliminato gli estoni del Tartu Bigbank al Golden Set. La Lube invece ha fatto fuori i cechi del Karlovarsko e nei quarti avrà (avrebbe...) di fronte gli olandesi del Nova Tech Lycurgus Groningen, che hanno estromesso i rumeni della Dinamo Bucarest. Capitan Balaso e compagni vogliono mettere in archivio senza sbavature questa sfida di ritorno per poi pensare al confronto interno di campionato in programma domenica 22 dicembre (ore 18) contro l’ostica Allianz Milano.