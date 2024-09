Lube, tornato pure Lagumdzija. Arriva Fano per il secondo test

Secondo test pre-campionato per la Lube che alle 17.45 riceve la Smartsystem Essence Hotels Fano. All’Eurosuole Forum, sempre ad ingresso gratuito, altra amichevole dunque contro una corregionale dopo quella di sabato con Grottazzolina e anche in questo caso l’avversaria è una neopromossa. Però salita in A2. Coach Medei si augura di riscontrare miglioramenti complessivi, intanto può sorridere poiché ha finalmente il gruppo al completo. Lunedì sera infatti è tornato in città Lagumdzija, l’unico atleta che era ancora assente e ieri l’opposto si è unito ai compagni già in ritiro dall’8 agosto. Avrà pertanto una ventina di giorni per conoscere meglio il nuovo regista Boninfante e affinare l’intesa con il figlio d’arte classe 2004. Potrebbe anche essere schierato subito oggi, in fondo è ben allenato essendo reduce da due partite di qualificazione ai prossimi Europei disputate con la nazionale turca, ko con la Danimarca e successo sull’Ungheria.

Sarà il primo confronto dall’investitura di Balaso a nuovo capitano e sarà il secondo di un tris in pochi giorni, perché venerdì la Lube affronterà un altro test match contro Grottazzolina, stavolta in trasferta e con sede da definire. Fano è allenata da Vincenzo Mastrangelo, giunto nelle Marche a gennaio dopo aver iniziato la stagione scorsa come capo allenatore a Taranto, in SuperLega. In rosa spicca l’alzatore Coscione, veteranissimo essendo classe 1980, interessante anche l’opposto tedesco Marks. Curiosità, lo schiacciatore Federico Roberti ha alzato al cielo la Boy League 2018 come rinforzo dell’Academy Volley Lube. "Il primo test è stato utile – afferma Romano Giannini, vice allenatore della Lube – è probabile che coach Medei anche con Fano voglia puntare su un match classico per studiare le situazioni di gioco. Chinenyeze e Lagumdzija? Il nostro centrale ha già svolto diversi allenamenti ed è pronto, così come l’opposto ha già una buona forma perché viene dal lavoro svolto con la Turchia. Ci sarà spazio per loro. Di fronte avremo una rivale marchigiana neopromossa in A2 con una diagonale di tutto rispetto, giocatori interessanti e un paio di scommesse. Questo appuntamento serve per vedere a che punto siamo noi e valutare l’atteggiamento. Il risultato non conta, ci interessa eseguire tutte le fasi su cui lavoriamo ogni giorno. Abbiamo percepito curiosità intorno alla squadra rinnovata, nella giornata di sabato in molti hanno voluto assistere alla partitella. Uno degli obiettivi primari è fare gruppo e crescere per gradi come collettivo. Abbiamo tanto da lavorare, però le sensazioni sono buone".