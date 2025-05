Lube Under14 trionfa nella Boy League: campioni nazionali di volley

I migliori golden boy d’Italia sono quelli della Lube! La formazione Under14 biancorossa ieri ha conquistato Il tricolore, il titolo di campione nazionale nella categoria. I lubini hanno trionfato a Fano, imponendosi al PalaAllende per 2-0 (25-21, 25-20) contro i Diavoli Rosa Brugherio, già sconfitti venerdì all’esordio nel girone. Una vittoria che vale doppio perché regala anche la rivincita a distanza di un anno. Nell’edizione 2024 infatti i baby di Brugherio avevano avuto la meglio nella finalissima. La formazione di Leonardo Evangelisti e Lucia Lepri chiude così la manifestazione con cinque vittorie in altrettanti incontri. Un percorso valso il primo posto nel raggruppamento G e le grandi prove negli scontri diretti, in semifinale contro l’Itas Trentino (2-0) e nell’ultimo atto contro i lombardi. Si tratta della quinta Boy League nella bacheca dell’Academy Volley Lube dopo quelle già centrate nel 2004, 2007, 2013 e 2018.

Leonardo Evangelisti (allenatore Under14): "Una grandissima soddisfazione per me, Lucia e i tanti che ogni giorno lavorano con serietà, spirito di sacrificio e passione nell’Academy. Questo grande risultato è frutto di un autentico lavoro di squadra e non è una frase fatta. Il talento dei ragazzi e la loro mentalità battagliera sono innegabili, il mio contributo e quello di Lucia sono serviti a tratteggiare la strada, ma se abbiamo portato a termine l’opera il merito è anche di tutti i dirigenti e gli altri allenatori dell’Academy, a partire da di chi ha formato gli atleti lo scorso anno, perché abbiamo potuto contare su un gruppo molto ricettivo. La determinazione e la voglia di vincere tipica del Dna Lube hanno fatto la differenza. Mi complimento con i ragazzi, capaci di sorprendermi giorno per giorno e di portare il club dove merita di essere. Ci tengo anche a ringraziare il club Fenice Roma Pallavolo per la collaborazione che ha portato nel nostro roster due atleti di grande valore!"

Nel weekend si sono disputate anche le finali nazionali Under17, in questo caso i lubini hanno regalato meno soddisfazioni chiudendo al 14° posto la manifestazione andata in scena in Abruzzo.

La formazione Under14 che ha preso parte alla Boy League: Marco Bellini, Daniele Casetti, Elia Biagiola, Paolo Cappelletti, Alessandro Del Monte, Andrea Giannini, Andrea Medori, Samuele Monti, Nicola Pallotta, Nicola Pelagalli, Riccardo Perrotta, Luka Stankovic, Mirco Svampa, Matteo Valentini, Tobia Turtù. Staff tecnico: Leonardo Evangelisti, Lucia Lepri, dirigente: Massimiliano Montecchiari.

Andrea Scoppa