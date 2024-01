Luca Giustozzi di Federalberghi: "La pandemia è alle spalle, puntiamo a consolidare la crescita"

"La sensazione è che il nuovo anno possa proseguire sulla scia del 2023 quando si è registrata una piccola crescita di presenze negli alberghi e nelle strutture ricettive". È quanto dice Luca Giustozzi, 50 anni, presidente di Federalberghi Macerata. "I dati - aggiunge - dicono che fino a settembre ci sia stato un incremento di quasi l’8% nelle strutture della provincia. Ritengo anche che questo trend possa essersi mantenuto fino alla fine dell’anno".

Giustozzi, qual è stato l’aspetto più posivo che ha lasciato in eredità il 2023?

"Siamo riusciti a potere lavorare buttandoci alle spalle il momento difficilissimo della pandemia le cui conseguenze negative si sono trascinate fino al 2022. Tanti italiani sono ritornati ad andare all’estero, molti stranieri sono venuti in Italia e da noi è quasi del 20% la presenza di stranieri".

Qual è la molla che spinge uno straniero a trascorrere dei giorni nel Maceratese?

"Il paesaggio, lo stile di vita, la possibilità di girare senza un traffico asfissiante e di tuffarsi nel verde".

Qual è la loro provenienza?

"Germania, Francia, Svizzera, Austria, States, Inghilterra, Olanda, Arabia, India e Cina".

Spesso si sostiene che Macerata non abbia un numero sufficiente di alberghi ed ecco il mordi e fuggi quando ci sono grandi appuntamenti in città.

"A Macerata mancano i posti quando ci sono gli eventi di rilievo, altrimenti non c’è una richiesta così alta da giustificare un investimento considerevole. È difficile trovare chi possa investire in zone che non offrono una continuità di presenze".

C’è ancora difficoltà da parte degli operatori a trovare lavoratori?

"Sono prevalentemente a gestione familiare le strutture della zona, una di 50-60 camere richiede uno staff di 10-12 persone".

Quali sono le figure più richieste difficili da trovare?

"Nel settore delle pulizie è abbastanza complicato trovare personale qualificato. Difficoltà anche per sala e cucina".

Possibile che non ci siano candidature?

"Ce ne sono, specialmente per il ricevimento, ma non è facile trovare personale qualificato".

Quali sono le prospettive per il 2024?

"Secondo noi dovrebbe andare bene, quantomeno replicare i risultati del 2023 se non fare meglio. Ci lascia un 2023 che ha segnato la ripartenza dopo la pandemia. Siamo ottimisti sperando anche nel meteo".

Mare, collina e montagna: bilancio soddisfacente per questi tre territori?

"Risultati omogenei, anche se il mare ha comunque spostato qualche numero in più".