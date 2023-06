Luca Lavezzo espone a Palazzo Lazzarini, "Attraverso i miei occhi"

"Attraverso i miei occhi" è il titolo della mostra fotografica di Luca Lavezzo che verrà inaugurata sabato (ore 17.30) a Palazzo Lazzarini a Morrovalle, rimanendo aperta fino al 27 agosto tutti i weekend dalle 16 alle 19. L’evento, curato dalla Fototeca Comunale di Morrovalle e patrocinato da Comune e Fiaf, vedrà protagonista Lavezzo, nato a Latina e trasferitosi poi trasferirsi a Morrovalle dove ha maturato l’interesse per la fotografia quasi per caso quando, nel 2011, decide di comprare una reflex per catturare le fasi della crescita del figlio appena nato.