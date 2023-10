Luca Stricagnoli in concerto al Mugellini Festival di Potenza Picena

Appuntamento domani alle 17.30, nella Cappella dei Contadini a Potenza Picena, con il Mugellini Festival che ospiterà una tappa del tour di Luca Stricagnoli, uno dei migliori chitarristi acustici della scena mondiale reso celebre dalla sua tecnica di esecuzione fingerstyle. Con oltre 200 milioni di visualizzazioni su YouTube e quattro dischi all’attivo, ha suonato in più di 20 Paesi. E le note di Stricagnoli saranno accompagnate dalle opere del pittore Andrea Silicati per una serata come sempre dal contenuto misto, dove musica e arte dialogheranno tra loro per tutta la durata dello spettacolo. Una formula, questa, che permette al festival di convogliare a Potenza Picena i migliori musicisti e talenti del panorama artistico internazionale. I biglietti per il concerto di Stricagnoli sono disponibili sul circuito Ciaotickets.