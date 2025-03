Raid razzista a Macerata, Luca Traini libero dopo 7 anni

Macerata, 3 marzo 2025 – Sette anni e un mese dopo il raid razzista per le strade di Macerata, torna in libertà Luca Traini. Il tribunale di sorveglianza di Ancona ha accolto la richiesta della difesa del “Lupo” e il 36enne maceratese, residente a Tolentino al momento della sparatoria, ha avuto il via libera per uscire dal carcere del Barcaglione di Ancona, dove stava scontando una condanna a dodici anni per il reato strage aggravata dall’odio razziale. Il “Lupo”, che era stato arrestato il 3 febbraio del 2018, andrà in prova ai servizi sociali.

Tornerà a vivere a Tolentino e avrà un’occupazione. Nel tempo, Traini aveva potuto usufruire di una serie di permessi per buona condotta grazie ai quali era tornato nella casa di famiglia di Tolentino. Era stato anche inserito in diversi progetti che lo avevano portato a uscire in più occasioni dal Barcaglione, partecipando come venditore anche ai mercatini di Campagna Amica della Coldiretti. Dal carcere, più volte il 36enne ha preso le distanze dalla mattina di follia che lo aveva visto protagonista per le strade di Macerata, pochi giorni dopo il massacro di Pamela Mastropietro da parte del nigeriano Innocent Oseghale. Traini aveva impugnato la sua pistola Glock e alla guida della sua Alfa Romeo 147 aveva cominciato a sparare a tutte le persone di colore che incrociava per strada, pensando così di vendicare la povera Pamela. Nel corso del blitz, erano stati feriti sei immigrati. Il “Lupo” era stato quindi arrestato dai carabinieri al monumento ai caduti di Macerata, dove era salito avvolto in una bandiera tricolore. In carcere Traini ha seguito un percorso di recupero che – assicurano i suoi avvocati – lo ha portato a capire la gravità di quanto fatto. In più occasioni ha detto anche di voler risarcire le vittime. Mercoledì scorso si è tenuta l’udienza al tribunale di sorveglianza di Ancona e oggi è arrivato il verdetto del giudice: alle 13 Traini è uscito dal carcere. Ora per lui comincia una nuova vita.