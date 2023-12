"Luca vive insieme a noi". Cori, applausi e lacrime

Il lungo applauso degli ultras, i cori da stadio e subito dopo i fumogeni giallorossi (ovvero i colori dell’Osimana). Non poteva essere di certo banale l’ultimo saluto a Luca Gatto, l’operaio 48enne, originario di Osimo, stroncato martedì pomeriggio da un malore mentre dormiva sul letto di casa, a Porto Recanati. Ieri mattina si è svolto il funerale dell’uomo, molto conosciuto tra le due città e soprattutto ultras dell’Osimana.

Tant’è che la chiesa del Preziosissimo Sangue era stracolma di gente, tra cui conoscenti, amici di una vita e tifosi giallorossi, oltre ai giovanissimi compagni di squadra del figlio Alessio, che gioca nelle giovanili del Portorecanati. A celebrare la funzione è stato il parroco don Luca Beccacece. "Non sappiamo perché accadano queste cose – ha detto il sacerdote a inizio messa –. Ma Dio è amore e non lascerà che Luca cada nel vuoto. Questo è un momento in cui siamo messi alla prova. A chiunque ha incontrato la sua simpatia, Luca manderà una grazia dal cielo".

Sempre il parroco don Beccacece ha proseguito nella sua omelia rivolgendosi ai familiari di Gatto, e in particolare alla moglie Sabrina e al figlio Alessio.

"Tutta questa presenza di gente fa capire le grandi relazioni umane che Luca aveva instaurato – ha aggiunto il prete –. Oggi sentiamo la sua mancanza, perché era un uomo buono e simpatico, un lavoratore, un padre e un marito. Il dolore che proviamo dobbiamo accoglierlo. Adesso tutti noi dobbiamo correre insieme, da squadra, per superare questa grande perdita".

E sopra le bara, esposta in chiesa, sono state appoggiate le sciarpe dell’Osimana, la squadra di calcio che tanto amava. Quindi il momento dell’uscita del feretro con la folla degli ultras che ha battuto le mani, per poi accendere i fumogeni giallorossi e intonare a squarcia gola il coro "E Luca vive con noi". Non solo: fuori dalla chiesa sono stati esposti degli striscioni con scritto "Ciao King", insieme a una bandiera raffigurante il 48enne.E da lì l’ultimo viaggio di Gatto verso il cimitero di Montarice, dove la sua salma è stata inumata.

Proprio questo pomeriggio allo stadio Diana di Osimo, in occasione della partita di campionata, gli ultras omaggeranno di nuovo il loro caro amico: "Nel nostro settore – hanno scritto sui social i sostenitori dell’Osimana - ci sarà solamente un posto vuoto, che nessuno potrà più riempire, quel posto che ogni domenica Luca era pronto ad onorare, con la sua voce, grinta e passione".

Giorgio Giannaccini