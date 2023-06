Lucarelli è Cavaliere per la sua spiccata attività investigativa

Il luogotenente Massimiliano Lucarelli insignito, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dell’onoreficenza di Cavaliere della Repubblica per aver ricevuto numerosi encomi "in ragione del suo stile di vita esemplare caratterizzato da serietà, onestà e rettitudine". A consegnargli il diploma in occasione della cerimonia per la Festa della Repubblica, il 2 giugno in piazza della Libertà a Macerata, il prefetto Flavio Ferdani, il sindaco di San Severino, Rosa Piermattei, il comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri, colonnello Nicola Candido. Comandante della stazione dei carabinieri di San Severino dal 2017, il luogotenente Lucarelli ha prestato servizio anche al Raggruppamento Operativo Speciale di Torino prima e di Ancona poi, ed è stato comandante della stazione di Ussita. La prestigiosa distinzione onorifica è arrivata dopo anni di attività nell’Arma dei Carabineri che al luogotenente Lucarelli sono valsi diversi encomi e riconoscimenti, in particolare per le importanti indagini svolte e per il soccorso alla popolazione durante l’emergenza terremoto e per il servizio nei mesi di emergenza pandemica. Fra le attività portate a termine con successo, numerosi arresti per droga con sequestri di quantitativi importanti di sostanze, e operazioni finalizzate alla prevenzione dello spaccio e consumo di stupefacenti in particolar modo fra i più giovani. A tal proposito, nel 2020 furono arrestati e posti ai domiciliari due giovani insospettabili, un operaio e uno studente, ritenuti fulcro dello spaccio settempedano durante il Covid i quali pare avessero guadagnato circa 14mila euro dalla vendita di oltre 9 chili di marijuana e di circa un etto di cocaina. Lucarelli ha poi, fra le altre cose, svolto indagini a seguito di violenza sessuale subita da una donna lo scorso anno e dell’omicidio di Maria Bianchi, uccisa dal figlio, Michele Quadraroli.

Gaia Gennaretti