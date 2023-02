Lucarelli incontra il commissario Castelli: "Fondi per il municipio"

Visita del nuovo commissario straordinario Guido Castelli a Camerino. È stato accolto dal sindaco Roberto Lucarelli e dal presidente del Consiglio comunale Cesare Pierdominici. "Nel corso dell’incontro – spiega il primo cittadino – abbiamo fatto un excursus delle opere di ricostruzione pubblica e privata, evidenziando le criticità, come l’interramento dell’elettrodotto Vallicelle e la definizione di un cronoprogramma effettivo di cantierizzazione del centro storico. Inoltre Castelli si è impegnato a reperire la cifra, a totale copertura finanziaria, per il municipio e il teatro Marchetti, che si trovano nello stesso stabile, contenuto nell’ordinanza speciale (redatta dall’ex commissario Legnini). Mancano circa 11 milioni per coprire interamente l’opera". Poi Castelli e Lucarelli hanno fatto un sopralluogo al cantiere della nuova scuola Betti. "I lavori procedono spediti – ha aggiunto il sindaco – e, nel corso del prossimo anno scolastico, il nuovo plesso vedrà la luce". Inoltre ieri, a Piediripa di Macerata, Castelli si è confrontato con i sindaci Mauro Falcucci di Castelsantangelo, Alessandro Gentilucci di Pieve Torina, Mauro Sclavi di Tolentino, Nazzareno Bartocci di Esanatoglia e Robertino Paoloni di Loro Piceno.