Lucarelli: "Un anno di impegno per la città"

Dal completamento della sede provvisoria del Comune di Camerino all’avvio dei lavori della nuova scuola Betti, passando per l’approvazione dei piani di recupero delle frazioni Piegusciano, Calcina e a breve Arnano, l’amministrazione Lucarelli fa il bilancio del suo primo anno. "Dodici mesi di impegno costante per la città", dicono il sindaco Roberto Lucarelli e la sua squadra. "Dal lato finanziario, grazie ad un’accorta e oculata gestione – spiegano – è stato azzerato il disavanzo tecnico del bilancio comunale: svolta storica per l’ente, che consentirà l’utilizzo di risorse fondamentali per realizzare altri progetti. Sono state poi riprese virtuose collaborazioni con i Comuni limitrofi, con l’unione montana e con la Regione; quest’ultima, grazie al costante e proficuo lavoro svolto dal consigliere regionale Gianluca Pasqui, capogruppo di maggioranza in Consiglio comunale, ha permesso l’approvazione della legge che sostiene anche economicamente il personale sanitario che sceglierà di venire a lavorare nel nostro ospedale. È stato inoltre inaugurato il reparto dialisi". Elencano quindi alcuni dei principali risultati dall’insediamento: "È partita, grazie alla soluzione dei problemi burocratici, la costruzione del nuovo edificio "Ugo Betti" in via Madonna delle Carceri che ospiterà le scuole, un intervento che sta procedendo velocemente. Inoltre, è stata posata la prima pietra per dare il via al cantiere della nuova casa di riposo a Vallicelle, opera che ora prosegue a buon ritmo e che fa ben sperare per un completamento in tempi accettabili. Passando al centro storico, è stata quasi del tutto rimossa la zona rossa con la riapertura delle principali vie. Inaugurato, inoltre, il centro giovanile "Uno spazio per crescere", dove è stato attivato il servizio gratuito di doposcuola proseguito poi con i centri estivi. Sul piano ricostruzione, approvati i piani di recupero per le frazioni Piegusciano, Calcina e di prossima approvazione quello di Arnano, definitivamente approvato il progetto esecutivo del parcheggio meccanizzato. In primo piano anche cultura e turismo. Anche lo sport in prima linea: abbiamo voluto sostenere con forza il Cus Camerino nell’organizzazione dei Campionati nazionali universitari 2023, che hanno visto la soddisfazione di circa 4mila partecipanti". Infine troveranno presto completamento la realizzazione della terza uscita di sicurezza per la Rocca del Borgia, "che consentirà di realizzare spettacoli senza penalizzanti limitazioni di pubblico", e il prossimo avvio della demolizione del vecchio plesso scolastico Ugo Betti in via Pieragostino.